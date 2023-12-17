Hennessey Goliath 650: брутальный суперпикап мощностью 650 л. с.

Ателье Hennessey представило свой новый тюнинг-проект Hennessey Goliath 650

Американское тюнинг-ателье объединило Chevrolet Silverado и GMC Sierra с идентичными техническим характеристиками и создали мощного зверя Goliath 650.

Hennessey разработали общую программу для обеих моделей General Motors. Это позволило им сделать значительные улучшения в области мощности и производительности.

Изначально оба пикапа были укомплектованы мощным 6,2-литровым атмосферным V8 двигателем, который уже обладал внушительной мощностью в 420 л. с. и 460 Н·м крутящего момента.

Однако, тюнеры из Hennessey не остановились на этом и решили дополнительно установить 3-литровый компрессор, новый интеркулер, перепрограммированный блок управления двигателем и другие модификации. Они смогли увеличить мощность на 55% и крутящий момент на 43%.

Теперь Goliath 650 развивает внушительные 650 л. с. и 658 Н·м крутящего момента.

Hennessey Goliath 650

Кроме улучшений в области мощности, комплект Goliath Off-Road предлагает и другие доработки. Внешний вид автомобиля дополняется стальным силовым обвесом, дополнительными светодиодными модулями и новыми 20-дюймовыми алюминиевыми колесами Hennessey с 35-дюймовыми внедорожными шинами.

Салон Goliath 650 остался практически неизменным за исключением шильдиков Hennessey и плашек с названием тюнинг-кита.

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Источник: Hennessey Performance