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На что готовы водители, чтобы получить скидку на транспортный налог

Ренессанс и Автотека: 52% готовы соблюдать ПДД за скидку на транспортный налог

Опрос, проведенный Группой Ренессанс страхование и Автотекой (есть в распоряжении «За рулем»), показал, что подавляющее большинство российских автомобилистов (86%) считают себя идеальными водителями, при этом молодежь в возрасте 18-24 лет выделяется особенно высокой уверенностью в себе (88%).

Подавляющее большинство российских автомобилистов (86%) относят себя к идеальным водителям, а больше всего уверены в себе молодые люди в возрасте 18-24 лет (88%), показал опрос Группы Ренессанс страхование и Автотеки.

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По мнению 61% водителей, «идеальное поведение» заслуживает бонусов и послаблений при первом нарушении. Интересно, что более половины из них (52%) готовы строго придерживаться ПДД исключительно ради получения скидки на транспортный налог. Для 51% россиян мотивацией являются льготы на страховку, а каждому четвертому (25%) хватит снижения суммы первого взыскания на 90%.

Российские водители верят, что изменение системы штрафов может улучшить ситуацию на дорогах. 39% респондентов считают, что размер штрафа должен зависеть от серьезности ДТП, каждый четвертый (28%) думает, что более строгое наказание сократит опасность на дорогах, а 20% - что размер штрафа должен зависеть от уровня дохода нарушителя.

Онлайн-анкетирование провели в ноябре 2023 года, в нем приняли участие 10 тысяч респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих в российских городах-миллионниках.

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Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

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За РулемАлексеева Елена
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 1
18.12.2023
Фото:Depositphotos
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