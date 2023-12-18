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Kaiyi X7 Kunlun для России оснастили зимними опциями

Названы сроки старта продаж китайского кроссовера Kaiyi X7 Kunlun в России

После презентации в Москве нового китайского кроссовера Kaiyi X7 Kunlun стало известно, что его продажи стартуют в России уже в январе будущего года. Отмечается, что с 2024 года у модели появится вариация с полным приводом.

У кроссовера в базовой комплектации есть подогрев передних и задних сидений, а также обогрев руля. Покупатели смогут выбрать автомобиль с двигателем объемом 1,6 л мощностью 186 л.с. либо с двухлитровым, мощностью 238 «лошадей».

Kaiyi X7 Kunlun
Kaiyi X7 Kunlun
Kaiyi X7 Kunlun
Kaiyi X7 Kunlun
Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

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Оба мотора сочетаются с семиступенчатой роботизированной коробкой переключения передач.

Габариты Kaiyi X7 Kunlun по длине, ширине и высоте составляют 4710 x1964 x1705 мм, колесная база – 2800 мм, клиренс – 210 мм. Вместительный — на 546 л – багажник, объем которого при необходимости можно увеличить до 1566 л, сложив сиденья второго ряда.

Российскому покупателю кроссовер предлагается в трех комплектациях: 1.6 T Comfort, 1.6T Luxury и 2.0T Luxury. О точной стоимости Kaiyi X7 Kunlun пока нет информации, но достоверно известно, что она не превысит 3 млн рублей.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: fbm.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:За Рулем«За рулем»
Количество просмотров 3
18.12.2023
Фото:За Рулем«За рулем»
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