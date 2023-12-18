Этот способ без проблем заведет двигатель автомобиля в сильный мороз — советует эксперт

Эксперт нашел эффективный алгоритм действий при запуске двигателя авто в мороз

Одной из основных проблем для автовладельца в зимнее время является невозможность запуска двигателя при минусовых температурах. Чаще всего причина кроется в старом аккумуляторе, рассказал автоэксперт Сергей Пономарев.

Он рекомендует заносить аккумулятор на ночь домой, если нет возможности приобрести новый. Кроме того, эффективным будет установка автозапуска по таймеру или температуре на сигнализации, но делать это нужно крайне осторожно, так как при минус 25 есть риск утечки технических жидкостей, предупреждает Пономарев.

Если машина не заводится при дистанционном запуске, вполне вероятно, что есть проблема с перемерзанием выхлопной системы. Такое происходит, когда автомобиль припаркован под уклоном, когда задняя его часть находится выше передней, объясняет эксперт.

«Во время запусков без движения в системе скапливается конденсат, особенно в узком участке выхлопного тракта сзади, это приводит к быстрому перемерзанию и делает запуск двигателя невозможным», — объясняет собеседник издания.

Если нет возможности припарковаться на ровной поверхности, при парковке на уклоне лучше развернуть автомобиль «носом вверх». При запуске мотора без автозапуска необходимо сначала включить зажигание, затем спустя минуту 2-3 раза кратковременно прокрутить стартер. Если и после этого машина не завелась, попытаться «прикурить» от другого автомобиля.

«Но увлекаться процессом не стоит. Можно предпринять только 2-3 попытки покрутить стартер, каждая не дольше 7 секунд. Если машина все равно не заводится, попытки необходимо прекратить и обратиться за помощью к специалистам», – констатирует автоэксперт.

Пономарев предостерегает от передвижения на высоких скоростях сразу после запуска — автомобиль должен прогреться полностью, также желательно ехать плавно и по ровной траектории, не выворачивая колеса и не делая резких рывков, резюмировал эксперт.

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Источник: iz.ru