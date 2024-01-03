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На КАМАЗе будут выпускать безуглеродный и высокоавтоматизированный транспорт

КАМАЗ намерен продавать до 16% грузовиков за рубеж

Совет директоров ПАО «КАМАЗ» утвердил Программу стратегического развития предприятия до 2030 года в ходе заседания, состоявшегося в Набережных Челнах.

На заключительном в 2023 году заседании председательствовал генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов, также в нем принял участие глава Республики Татарстан Рустам Минниханов.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

В ходе мероприятия была заслушана и утверждена Программа стратегического развития КАМАЗа, согласно которой планируется достичь к 2030 году показателей в размере 806 млрд рублей выручки. В планах компании — продать порядка 60 тысяч грузовиков. Отмечается, что доля продаж за рубежом должна составить 16%, а рентабельность по EBITDA – 9%.

КАМАЗ объявил о своих планах

Ключевыми направления развития компании названы новая продуктовая линейка КАМАЗ — включая грузовые автомобили поколения К5+, новые модели семейства пассажирского транспорта и автомобилей Компас, а также безуглеродный и высокоавтоматизированный транспорт.

Кроме того, планируется развивать новые бизнесы, речь идет о карьерной и вездеходной технике, комплексных транспортных решениях и экосистеме сервисов. Руководство КАМАЗа сосредоточит усилия на модернизации производственных мощностей, отвечающих высокотехнологичному уровню автомобилестроения.

Источник: kamaz.ru

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Александр Река/ТАСС
Количество просмотров 2
03.01.2024
Фото:Александр Река/ТАСС
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