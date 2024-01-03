Названы самые популярные марки авто по продажам ОСАГО — «китайцы» не вошли в топ-20

Lada возглавила рейтинг по количеству оформленных полисов ОСАГО в 2023 году

Самыми популярными автомобилями, застрахованными по полису ОСАГО в 2023 году, стали модели ВАЗ и Toyota. Эксперты маркетплейса «Сравни» и Страхового дома ВСК составили соответствующий рейтинг.

В топ-5 вошли Lada, Toyota, Kia, Hyundai и Nissan, несмотря на то, что отечественная Lada показала снижение продаж по итогам ноября до 18,3% (для сравнения: в январе 2022 года на ее долю приходилось 19,1% доли рынка, а в январе 2023 — 18,7%), она сохранила свое лидерство и возглавила рейтинг по количеству оформленных полисов ОСАГО.

Вторую строчку занимает японский бренд Toyota, показатель которого в части застрахованных автомобилей по ОСАГО вырос с 9,3% в январе текущего года до 11,82% к концу 2023 года.

Чуть ниже в рейтинге расположились Kia и Hyundai, их доля по ОСАГО составляет 7% и 6,9% соответственно, а также автомобили марки Nissan — на их долю пришлось 6,6% к концу 2023 года.

Стоит отметить, что бренды китайских производителей не вошли даже в топ-20.

«Тем не менее доля этих производителей по ОСАГО постоянно растет последние два года, и китайские компании занимают все более высокие места: Chery стабильно попадает в топ-24, Geely — на 26-й строчке», — говорится в исследовании.

Согласно данным Страхового Дома ВСК, на текущий момент наиболее быстрорастущим брендом, на который оформляют полисы ОСАГО, стал FAW. По итогам трех кварталов 2023 года он продемонстрировал рост почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Выросло количество страховок и на автомобили Lifan — на 20%, Haval — на 18%, Geely — на 14%, топ-5 из иностранных брендов закрывает Changan с показателем роста в 10%.

Стоит отметить, что средняя стоимость полиса ОСАГО за последние два года выросла почти в три раза, в январе 2022 года ее цена составляла более 5 тысяч рублей, а в декабре — 7 тысяч рублей. На текущий момент верхняя планка приблизилась к значению порядка 7,5 тыс. рублей.

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Источник: autonews.ru