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Мотор 249 л.с., кожаный салон: новый большой кроссовер официально стартует в РФ

Новый кроссовер Jaecoo J8 получит полный привод и гибридную силовую установку

Суббренд компании Chery выведет на рынок РФ новую модель. Вторым в российской линейке после компактного J7 будет флагманский кроссовер J8. Старт продаж этой модели в России с ноября 2023 года на первый квартал 2024 года – ранее сообщалось, что это будет февраль.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.
Jaecoo J8
Jaecoo J8

Из технических подробностей известно следующее: J8 комплектуется турбомотором 2.0 с отдачей 249 л.с. и фирменной адаптивной подвеской. Как и J7, новый J8 имеет версии с полным приводом.

Jaecoo J8, некоторые пункты комплектации:

  • отделка салона кожей Nappa
  • ММС с изогнутым экраном 24,6"
  • подсветка салона из 256 цветов
  • широкий пакет электронных ассистентов
Jaecoo J8
Jaecoo J8

Помимо этого для обеих моделей российской линейки обещаются версии подключаемый гибрид (PHEV): J7 PHEV ожидается во втором квартале 2024 года, а J8 PHEV – в третьем... Jaecoo – бренд молодой, в РФ пришел в 2023-м, и в структуре Chery он позиционируется между «молодежным» Omoda и премиальным Exeed.

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Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемИннокентий Кишкурно
Количество просмотров 3
18.12.2023
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