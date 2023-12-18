Мотор 249 л.с., кожаный салон: новый большой кроссовер официально стартует в РФ
Суббренд компании Chery выведет на рынок РФ новую модель. Вторым в российской линейке после компактного J7 будет флагманский кроссовер J8. Старт продаж этой модели в России с ноября 2023 года на первый квартал 2024 года – ранее сообщалось, что это будет февраль.
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Из технических подробностей известно следующее: J8 комплектуется турбомотором 2.0 с отдачей 249 л.с. и фирменной адаптивной подвеской. Как и J7, новый J8 имеет версии с полным приводом.
Jaecoo J8, некоторые пункты комплектации:
- отделка салона кожей Nappa
- ММС с изогнутым экраном 24,6"
- подсветка салона из 256 цветов
- широкий пакет электронных ассистентов
Помимо этого для обеих моделей российской линейки обещаются версии подключаемый гибрид (PHEV): J7 PHEV ожидается во втором квартале 2024 года, а J8 PHEV – в третьем... Jaecoo – бренд молодой, в РФ пришел в 2023-м, и в структуре Chery он позиционируется между «молодежным» Omoda и премиальным Exeed.
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