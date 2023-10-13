Стало известно, какие модели Jaecoo появятся на российском рынке в 2024 году

В следующем году Jaecoo начнет продажи в России трех новых моделей

Буквально в конце сентября на российском рынке дебютировал первенец нового бренда Jaecoo: кроссовер J7. Продавать Jaecoo будут через 120 официальных автосалонов, большая часть из которых - объединенные дилерские центры Omoda и Jaecoo. Цена - от 3,34 млн рублей (без учета скидок).

Новые модели Jaecoo

В ноябре китайская компания планировала вывести на рынок России еще один кроссовер - J8. Но сейчас стало известно, что старт продаж переносится на февраль 2024 года. Официальная премьера Jaecoo J8 состоялась на Шанхайском автосалоне в апреле этого года (там он презентовался как Jaecoo 9). Он оказался «близнецом» также презентованного в Шанхае кроссовера Chery Tiggo 9. Отличаются они, по сути, только логотипом на радиаторной решетке и руле, а также шильдиками на дверце багажника. В каких именно комплектациях Jaecoo J8 поступит на российский рынок, пока неизвестно.

Кроме этой модели в следующем году компания намерена привезти в Россию еще две новинки - гибридные J7 и J8.

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Источник: РГ

Фото: Jaecoo