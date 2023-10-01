Вскрылась еще одна схема обмана покупателей автосалонами

Россиянка отсудила у автосалона 4,4 млн за авто стоимость 1 млн рублей

Полтора года длились судебные разбирательства между жительницей Новосибирска и автосалоном, в котором она приобрела четырехлетний Nissan Qashqai за миллион рублей.

В конце 2020 года Екатерина сделал себе подарок – купила в одном из местных автосалонов автомобиль 2016 года выпуска. Для этого, как заверяет владельца, ей несколько лет пришлось работать без выходных, да еще и кредит взять на недостающую сумму.

Наслаждаться покупкой пришлось недолго: в машине что-то застучало и автовладелица отогнала ее на диагностику. Вердикт был неутешительный: ездить на машине нельзя, требуется замена двигателя. А это немаленькие деньги, да к тому же подходило время платить по кредиту.

Сибирячка решила вернуть машину в автосалон, но мирным путем договориться не удалось, и Екатерина обратилась с иском в суд.

В ходе судебных разбирательств выяснилось, что автомобиль девушка приобрела не у автосалона, а у некого частного лица, с которым автосалон заключил агентский договор. И получалось, что и ответственность за сделку автосалон не несет.

Суд встал на сторону истца и постановил ООО «Сармат» выплатить девушке более 4,4 млн рублей: стоимость авто — 1,13 миллиона рублей, 1,53 миллиона рублей неустойки, 1,47 миллиона рублей штрафа за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке и 267 тысяч рублей убытков.

Источник: Новосибирск онлайн

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