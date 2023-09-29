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В России дебютировал первенец нового бренда Jaecoo: названы цены и комплектации

На российский рынок вышел Jaecoo J7 по цене от 3,34 млн рублей

В Москве состоялась презентация китайского кроссовера Jaecoo J7. Это первая модель субренда Chery, ориентированного на экспортные рынки.

Автомобиль имеет габариты 4500х1865х1680 мм и колесную базу 2672 мм. По сути, это перелицованная версия Chery Explore 06, которая только что появилась на китайском рынке.

Jaecoo J7
Jaecoo J7
Jaecoo J7
Jaecoo J7
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В России кроссовер предложат в пяти комплектациях (в том числе с двухцветным окрасом кузова). Цены на J7 - от 3 339,9 тыс. до 3 749,9 тыс. рублей без учета скидок (с максимальной выгодой – от 2 999,9 тыс. до 3 409,9 тыс. рублей).

Комплектуется автомобиль безальтернативным бензиновым 1,6-литровым двигателем мощностью 186 л.с. и работает в связке с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач DCT7 с двойным "мокрым" сцеплением. Важным конкурентным преимуществом новинки является опциональный полный привод, который предложат в старших комплектациях Active и Supreme, в то время как начальные Lifestyle и Ultimate будут переднеприводными.

Jaecoo J7 построен на модульной платформе T1X. Передняя подвеска — типа McPherson, задняя — независимая многорычажная.

Продавать Jaecoo будут через 120 официальных автосалонов, большая часть из которых - объединенные дилерские центры Omoda и Jaecoo.

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Источник, фото: Jaecoo

Jaecoo J7
Jaecoo J7
Jaecoo J7

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