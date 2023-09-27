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Россияне теперь смогут онлайн купить автомобили Chery на Ozon

Онлайн-маркетплейс запустил дистанционную продажу машин китайского бренда

Российский маркетплейс Ozon запустил на своем онлайн-сервисе продажу автомобилей. По словам представителя компании, услугой на текущий момент могут воспользоваться пока только жители Москвы и Московской области.

В обозримом будущем маркетплейс планирует увеличить список регионов, которым будет доступна эта услуга. На выбор потенциальных покупателей представлены автомобили от компании ООО «Деливери кар», он является онлайн-дилером китайского бренда Chery. Есть планы заключить партнерские отношения и с другими участниками рынка, уточнил представитель Ozon.

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Маркетплейс уже предпринимал попытки наладить продажу через свой сервис, в частности, в 2020 году в категории «Автомобили» покупателю была доступна бронь товара, но, чтобы внести оплату, необходимо было приехать к дилеру.

Сейчас после брони автомобиля покупку можно полностью оплатить онлайн, договор покупатель подписывает уже непосредственно во время доставки. Что касается кредитов на автомобили — Ozon не планирует предоставлять такую услугу через свой банк. В качестве продавца в данном случае выступает «Деливери кар». Все гарантийные обязательства и сервисное обслуживание входят в зону ответственности дилера, резюмировал представитель маркетплейса.

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Источник: Ведомости

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За РулемСветлана Тарасенко
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