Названа вторая модель нового бренда Jaecoo для российского рынка

Продажи кроссовера Jaecoo J8 начнутся в России в ноябре

На российский рынок готовится выйти еще одна модель китайского бренда Jaecoo – кроссовер J8. Его дебют в России запланирован на ноябрь текущего года – вслед за J7, продажи которого начнутся в конце сентября.

На Шанхайском автосалоне кроссовер J8 презентовался как Jaecoo 9. Он оказался «близнецом» также презентованного в Шанхае кроссовера Chery Tiggo 9. Отличаются они, по сути, только логотипом на радиаторной решетке и руле, а также шильдиками на дверце багажника. Кроме того, для китайского Jaecoo 9 использован особый дизайн решетки радиатора.

Презентация Jaecoo 9 на Шанхайском автосалоне

Jaecoo 9 – самый крупный автомобиль в линейке бренда: его габариты 4,82х1,93х1,7 м при колесной базе 2,82 м. Привод может был как передним, так и полным. Покупатель может выбрать кроссовер в 5-местном или 7-местном исполнении.

Что касается силовой установки, то это могут быть автомобили с двухлитровыми моторами мощностью 254 или 261 л. с.

Презентация Jaecoo 9 на Шанхайском автосалоне

В каких именно комплектациях Jaecoo J8 поступит на российский рынок, пока неизвестно.

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Источник: Автостат

Фото: Jaecoo, autohome.com.cn