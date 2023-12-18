Отечественная Lada с пробегом стабильно пользуется большим спросом на вторичном рынке

В «Автостате» нашли причину падения продаж авто с пробегом впервые за год в ноябре

Впервые в 2023 году вторичный рынок автомобилей показал падение — в ноябре он снизился на 0,5%. Такие данные озвучило аналитическое агентство «Автостат».

Только отечественная Lada пользуется большим спросом, причем именно устаревшие модели. На этом фоне снизились продажи подержанных иномарок — Toyota, Kia и Hyundai. Но, несмотря на снижение спроса, предполагается, что в декабре на вторичном рынке будет предновогоднее оживление.

Аналитики «Автостата» подсчитали, что в ноябре было реализовано 458 тысяч экземпляров машин. Продажи в ноябре впервые показывают отрицательную динамику в годовом выражении, при этом по итогам месяца они демонстрируют сокращение с сентябрем.

В сравнении с итогами октября 2023 года результаты ноября оказались ниже на 6,3%. Но в целом по итогам года этот показатель все же лучше результатов начала года — тогда продажи на вторичном рынке составили ниже 400 тысяч автомобилей.

Одной из причин снижения спроса является повышение ставки ЦБ, именно этот факт вместе с ростом цен затормозили динамику вторичного сегмента, убеждены эксперты автоотрасли. Растут только продажи Lada, их показатель увеличился на 5,6% и достиг 111,2 тыс. проданных автомобилей.

Увеличились в ноябре на 1,7% продажи Chevrolet (18 тыс. штук). Также стабильно пользовались спросом в ноябре корейские машины Kia (24,7 тыс. штук), упал спрос на Toyota (на 9,6%, до 50,4 тыс. штук), Hyundai (на 5,2%, до 24,2 тыс.) и Nissan (на 9,2%, до 22,7 тыс.).

По итогам за период с января по ноябрь 2023 года вторичный рынок остался в плюсе — рост на 19,9% (5,3 млн штук). Отмечается, что в декабре количество сделок традиционно растет по сравнению с октябрем, особенно на рынке новых автомобилей.

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Источник: autostat.ru