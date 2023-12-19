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Продается кузов Москвича, и вам точно стоит на это взглянуть!

Найден совершенно новый кузов Москвич-2141 – его продают за 250 тысяч рублей

В Иваново на продажу выставили кузов автомобиля Москвич-2141 первой комплектации – то есть окрашенный и с полностью собранным интерьером. Кузов имеет красивый цвет «гольфстрим», но главное в том, что состояние этого кузова оценивается владельцем одним-единственным словом: «новый».

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Как известно, кузова Москвичей этой модели особой коррозионной стойкостью не отличались, поэтому сегодня встретить экземпляр в приличном состоянии становится все сложнее. А случаи появления в продаже «законсервированных» кузовов или же «капсул времени», то есть целых машин в почти нетронутом состоянии, и вовсе чрезвычайно редки.

Кузов Москвич-2141, цвет «Гольфстрим»
Кузов Москвич-2141, цвет «Гольфстрим»

Кузов сфотографирован стоящим во дворе некоего склада, но ЛКП действительно производит впечатление свежего – так выглядит краска, не видевшая ни солнечного света, ни дорожных реагентов. Если исключить версию о мошенническом перекрасе, кузов действительно может оказаться новым. Тем более что сиденья в салоне затянуты в полиэтилен. А вот багажник на крыше –деталь интересная и явно не заводская.

А так выглядит салон
А так выглядит салон

Москвич-2141 запустился в серийном производстве на АЗЛК в 1986 году, фактически став современником (и почти ровесником) вазовской «восьмерки», освоенной АВТОВАЗом годом ранее. Прожила модель долго – в 1997 году Москвич-2141 прошел рестайлинг и получил имя «Святогор», под которым выпускался до 2003 года... Кстати, год выпуска конкретно этого кузова продавец не указывает.

Источник: Авито, Автопоток

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За РулемИннокентий Кишкурно
Количество просмотров 3
19.12.2023
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