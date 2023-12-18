Пропускная способность у аэропорта Внуково улучшилась благодаря усилиям МАДИ

На 54% сократилось число нарушений ПДД у аэропорта Внуково

Неправильно припаркованные автомобили не только снижали пропускную способность автодороги, ведущей к аэропорту, но и плохо влияли на безопасность движения.

Инспекторы МАДИ усилили контроль за нарушениями ПДД на этом участке дороги. В результате количество нарушений правил парковки у аэропорта Внуково значительно сократилось. Всего же с января по ноябрь 2023 года у столичного аэропорта выявили чуть более восьми тысяч случаев неправильной парковки.

Водители, оставившие автомобили под запрещающими остановку и стоянку знаками, получили штрафы — по 3 000 руб. Также несколько брошенных у аэропорта автомобилей было эвакуировано. Автовладельцам впоследствии пришлось оплатить еще и перемещение на спецстоянку.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта:

Количество нарушений ПДД у аэропорта Внуково сократилось на 54% благодаря новой станции метро «Аэропорт Внуково», которую Мэр Москвы Сергей Собянин открыл в сентябре. Часть пассажиров теперь добирается до аэропорта на метрополитене. Автомобилистов мы просим не бросать машины под запрещающими знаками и парковаться только в разрешенных местах. От этого зависит безопасность и удобство других участников движения.

Напоминаем! Встретить или проводить пассажиров можно и в зоне действия знака 3.28 «Стоянка запрещена». В таких местах остановка транспорта должна длиться не более 5 минут.

Экипажи МАДИ круглосуточно дежурят и на территории аэропорта. Также случаи неправильной парковки здесь фиксируют и дорожные камеры.

Сообщайте о нарушениях ПДД по номеру МАДИ: 8(495)540-76-56.