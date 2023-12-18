#
Выиграй Ладу
Где сэкономить?ШиныВыходные/отпускКитайские автоIQ-тестС пробегомАвтоюристПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Пропускная способность у аэропорта Внуково улучшилась благодаря усилиям МАДИ
18 декабря
Пропускная способность у аэропорта Внуково улучшилась благодаря усилиям МАДИ
На 54% сократилось число нарушений ПДД у...
Москва расширяет сеть маршрутов экотранспорта
18 декабря
Москва расширяет сеть маршрутов экотранспорта
Электробусы впервые начали работать в...
Москва наращивает количество выделенок для общественного транспорта
18 декабря
Москва наращивает количество выделенок для общественного транспорта
Четыре новые выделенные полосы заработали на...

Пропускная способность у аэропорта Внуково улучшилась благодаря усилиям МАДИ

На 54% сократилось число нарушений ПДД у аэропорта Внуково

Неправильно припаркованные автомобили не только снижали пропускную способность автодороги, ведущей к аэропорту, но и плохо влияли на безопасность движения.

Инспекторы МАДИ усилили контроль за нарушениями ПДД на этом участке дороги. В результате количество нарушений правил парковки у аэропорта Внуково значительно сократилось. Всего же с января по ноябрь 2023 года у столичного аэропорта выявили чуть более восьми тысяч случаев неправильной парковки.

Водители, оставившие автомобили под запрещающими остановку и стоянку знаками, получили штрафы — по 3 000 руб. Также несколько брошенных у аэропорта автомобилей было эвакуировано. Автовладельцам впоследствии пришлось оплатить еще и перемещение на спецстоянку.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта:

Количество нарушений ПДД у аэропорта Внуково сократилось на 54% благодаря новой станции метро «Аэропорт Внуково», которую Мэр Москвы Сергей Собянин открыл в сентябре. Часть пассажиров теперь добирается до аэропорта на метрополитене. Автомобилистов мы просим не бросать машины под запрещающими знаками и парковаться только в разрешенных местах. От этого зависит безопасность и удобство других участников движения.

Напоминаем! Встретить или проводить пассажиров можно и в зоне действия знака 3.28 «Стоянка запрещена». В таких местах остановка транспорта должна длиться не более 5 минут.

Экипажи МАДИ круглосуточно дежурят и на территории аэропорта. Также случаи неправильной парковки здесь фиксируют и дорожные камеры.

Сообщайте о нарушениях ПДД по номеру МАДИ: 8(495)540-76-56.

Подпишитесь на «За рулем» в

За Рулем«За рулем»
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 2
18.12.2023
Фото:АГН «Москва»
Поделиться:
Оцените материал:
0