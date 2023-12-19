Китайский производитель GWM привезет к нам новый кроссовер

Гибридный кроссовер Wey 05 Great Wall представят в России в 2024 году

В пресс-службе «Хавейл Мотор Рус» сообщили, что в 2024 году планируется расширить модельные ряды брендов Great Wall Motor в России: появятся как спецверсии уже доступных на рынке автомобилей, так и новинки.

Напомним, на данный момент в портфель компании Great Wall Motors входят бренды Great Wall, Haval, Wey, Ora, Tank и Saloon. Седьмым брендом готовится стать Yueliang.

Одна из премьер у нас – статусный 295-сильный кроссовер Wey 05, первый автомобиль Wey на российском рынке и первый гибридный автомобиль концерна GWM в России.

Wey 05

О других новинках будет объявлено ближе к старту продаж.

В «Хавейл Мотор Рус» считают, что у концерна GWM оптимальная линейка автомобилей в России, и планов по сокращению модельного ряда нет.

Wey 05

25 октября 2023 года китайский автоконцерн Great Wall Motor вывел на российский рынок бренд Ora, в котором сочетаются ретровнешность и технологии электрокара. За классическую Ora 03 просят от 3 899 000 рублей, за спортверсию Ora 03 GT – 4 029 000 рублей.

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Источник: «Автостат»