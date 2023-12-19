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Китайский производитель GWM привезет к нам новый кроссовер

Гибридный кроссовер Wey 05 Great Wall представят в России в 2024 году

В пресс-службе «Хавейл Мотор Рус» сообщили, что в 2024 году планируется расширить модельные ряды брендов Great Wall Motor в России: появятся как спецверсии уже доступных на рынке автомобилей, так и новинки.

Напомним, на данный момент в портфель компании Great Wall Motors входят бренды Great Wall, Haval, Wey, Ora, Tank и Saloon. Седьмым брендом готовится стать Yueliang.

Одна из премьер у нас – статусный 295-сильный кроссовер Wey 05, первый автомобиль Wey на российском рынке и первый гибридный автомобиль концерна GWM в России.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.
Wey 05
Wey 05

Эксперт рассказал, когда цены на авто пойдут вниз

О других новинках будет объявлено ближе к старту продаж.

В «Хавейл Мотор Рус» считают, что у концерна GWM оптимальная линейка автомобилей в России, и планов по сокращению модельного ряда нет.

Wey 05
Wey 05

25 октября 2023 года китайский автоконцерн Great Wall Motor вывел на российский рынок бренд Ora, в котором сочетаются ретровнешность и технологии электрокара. За классическую Ora 03 просят от 3 899 000 рублей, за спортверсию Ora 03 GT – 4 029 000 рублей.

Источник: «Автостат»

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемАлексеева Елена
Количество просмотров 2
19.12.2023
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