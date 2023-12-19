Есть маткапитал, а может появиться еще и «отцовский» – для покупки автомобиля

В Госдуме обсуждают с АВТОВАЗом вопрос семейного автомобиля

Депутат Татьяна Буцкая сообщила, что в Госдуме обсуждают вопрос семейного автомобиля и ведут переговоры с АВТОВАЗом, потому что семейный автомобиль обязательно должен быть отечественным.

Тем более что у автогиганта уже есть большой семиместный автомобиль – Lada Largus, причем как бензиновая, так и электрическая версия.

Надо только рассчитать, каким образом и в какой капитал его можно вложить. Может быть, назвать его «отцовским» капиталом, предложила Буцкая.

Важно не только приобрести такой автомобиль, но и сберечь его. Ведь государство дает капитал на ребенка, это его «приданое», и оно не должно быть «рассеяно». Над этим сейчас также думают депутаты.

Напомним, существующий сегодня маткапитал можно потратить на образование детей, улучшение условий жилья, накопительную пенсию мамы; адаптацию детей-инвалидов и ежемесячную выплату для семей в трудном материальном положении. Приобрести автомобиль на маткапитал нельзя, хотя этот вопрос неоднократно обсуждался.

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Источник: РИА Новости