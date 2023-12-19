Рама, полный привод, 176 сил – честный внедорожник за вменяемые деньги

В продажу поступил полноприводный пикап Sollers ST6 с бензиновым двигателем

Вслед за дизельной версией компания Соллерс вывела на рынок и бензиновую версию пикапа Sollers ST6. Напомним, фактически это JAC T6, являющий собой пример классического пикапа 4х4: лонжеронная рама, постоянный полный привод и жестко подключаемый передок, понижающая передача в раздаточной коробке, блокировка заднего дифференциала.

Кабина здесь двухрядная, четырехдверная, пятиместная. Под капотом у бензиновой версии – турбированный мотор 2.0 Евро-5 с отдачей 176 л.с. и 290 Нм. Коробка передач – как и у дизеля, строго МКП. В базовое оснащение входят ABS+EBD, ESC, напоминалка о непристегнутых ремнях, две подушки безопасности, ассистент помощи на подъеме.

Комплектация Base – 2,4 млн рублей:

бортовой компьютер,

кондиционер,

подогрев передних сидений,

круиз-контроль,

аудиосистема,

электрорегулировки зеркал,

электростеклоподъемники,

датчики парковки.

Комплектация Comfort (дополнительно к Base) – 2,5 млн рублей:

бесключевой доступ,

запуск с кнопки,

кожаная отделка руля и сидений,

ММС с 6 динамиками и сенсорным экраном,

камера заднего вида.

Для жителей Дальнего Востока при покупке Sollers ST6 есть скидка в 150 тысяч рублей. Напомним, эти пикапы с сентября 2023 года делают во Владивостоке на принадлежащем Соллерсу заводе ООО «Автомобильные индустриальные технологии».