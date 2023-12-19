#
Выиграй Ладу
Где сэкономить?ШиныВыходные/отпускКитайские автоIQ-тестС пробегомАвтоюристПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Wey Coffee 01 – именно такие машины появились у российских дилеров Tank
19 декабря
Размеры VW Tuareg, динамика Porsche 911 – новый кроссовер уже в РФ
Российские дилеры Tank начали продавать...
На страховке электрокаров можно сэкономить благодаря системе «Старт-Стоп»
19 декабря
На страховке электрокаров можно сэкономить благодаря системе «Старт-Стоп»
Владельцы электрокара Атом смогут оформить...
Бензин стал дешевле на 4,3 рубля! – что происходит с топливом в Китае
19 декабря
Бензин стал дешевле на 4,3 рубля! – что происходит с топливом в Китае
Сколько платят за бензин в Китае и почему цены...

Рама, полный привод, 176 сил – честный внедорожник за вменяемые деньги

В продажу поступил полноприводный пикап Sollers ST6 с бензиновым двигателем

Вслед за дизельной версией компания Соллерс вывела на рынок и бензиновую версию пикапа Sollers ST6. Напомним, фактически это JAC T6, являющий собой пример классического пикапа 4х4: лонжеронная рама, постоянный полный привод и жестко подключаемый передок, понижающая передача в раздаточной коробке, блокировка заднего дифференциала.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Кабина здесь двухрядная, четырехдверная, пятиместная. Под капотом у бензиновой версии – турбированный мотор 2.0 Евро-5 с отдачей 176 л.с. и 290 Нм. Коробка передач – как и у дизеля, строго МКП. В базовое оснащение входят ABS+EBD, ESC, напоминалка о непристегнутых ремнях, две подушки безопасности, ассистент помощи на подъеме.

Комплектация Base – 2,4 млн рублей:

  • бортовой компьютер,
  • кондиционер,
  • подогрев передних сидений,
  • круиз-контроль,
  • аудиосистема,
  • электрорегулировки зеркал,
  • электростеклоподъемники,
  • датчики парковки.

Комплектация Comfort (дополнительно к Base) – 2,5 млн рублей:

  • бесключевой доступ,
  • запуск с кнопки,
  • кожаная отделка руля и сидений,
  • ММС с 6 динамиками и сенсорным экраном,
  • камера заднего вида.

Для жителей Дальнего Востока при покупке Sollers ST6 есть скидка в 150 тысяч рублей. Напомним, эти пикапы с сентября 2023 года делают во Владивостоке на принадлежащем Соллерсу заводе ООО «Автомобильные индустриальные технологии».

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:Соллерс
Количество просмотров 3
19.12.2023
Фото:Соллерс
Поделиться:
Оцените материал:
0