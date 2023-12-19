Рама, полный привод, 176 сил – честный внедорожник за вменяемые деньги
Вслед за дизельной версией компания Соллерс вывела на рынок и бензиновую версию пикапа Sollers ST6. Напомним, фактически это JAC T6, являющий собой пример классического пикапа 4х4: лонжеронная рама, постоянный полный привод и жестко подключаемый передок, понижающая передача в раздаточной коробке, блокировка заднего дифференциала.
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Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.
Кабина здесь двухрядная, четырехдверная, пятиместная. Под капотом у бензиновой версии – турбированный мотор 2.0 Евро-5 с отдачей 176 л.с. и 290 Нм. Коробка передач – как и у дизеля, строго МКП. В базовое оснащение входят ABS+EBD, ESC, напоминалка о непристегнутых ремнях, две подушки безопасности, ассистент помощи на подъеме.
Комплектация Base – 2,4 млн рублей:
- бортовой компьютер,
- кондиционер,
- подогрев передних сидений,
- круиз-контроль,
- аудиосистема,
- электрорегулировки зеркал,
- электростеклоподъемники,
- датчики парковки.
Комплектация Comfort (дополнительно к Base) – 2,5 млн рублей:
- бесключевой доступ,
- запуск с кнопки,
- кожаная отделка руля и сидений,
- ММС с 6 динамиками и сенсорным экраном,
- камера заднего вида.
Для жителей Дальнего Востока при покупке Sollers ST6 есть скидка в 150 тысяч рублей. Напомним, эти пикапы с сентября 2023 года делают во Владивостоке на принадлежащем Соллерсу заводе ООО «Автомобильные индустриальные технологии».
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Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!
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Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.
Желаем всем удачи!