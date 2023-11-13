У дилеров появились полноприводные пикапы Sollers: такой цены на них не ждали

Дилеры начали продажи пикапов Sollers ST6 по цене от 2,7 млн рублей

Группа Соллерс в сентябре начала производство новых пикапов Sollers ST6 на предприятии во Владивостоке. Предполагалось, что бензиновая версия будет стоить от 2,4 млн рублей, а версия с дизельным двигателем – от 2,5 млн рублей.

Но у дилеров новинка появилась в ноябре по стоимости 2,7 млн рублей. За такую цену покупателю предлагают пикап с турбодизелем – именно они пока есть у представителей бренда. Пятиместный пикап доступен для заказа в комплектациях Base и Comfort и в шести цветовых исполнениях.

Sollers ST6 – это по сути JAC T6, который в Китае производят с 2015 года. Полноприводный пикап выпускают с бензиновым турбомотором 2.0 (176 л.с., 290 Нм) или с турбодизелем того же объема (136 л.с., 320 Нм), но коробка передач только механическая.

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Источник: РГ

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС