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В Казани начали разработку полного привода для...

Соллерс Атлант 4х4 – первые данные!

В Казани начали разработку полного привода для фургона Sollers Atlant

На территории технопарка «Идея» в Казани заработал Центр продуктового развития Соллерс. Это полноценное инжиниринговое подразделение в составе группы Соллерс. Как говорится в официальном сообщении, спектр задач у этого центра довольно широкий: от рестайлинга УАЗ Патриот до электромобилей.

Среди первых проектов, реализация которых уже начата, называется и разработка полного привода для модели Sollers Atlant (на фото). Пока никаких технических деталей не сообщается. Едва ли речь идет о заимствовании у УАЗ, входящего в структуру Соллерс, – тем более, что сборка Атланта, в отличие от «побратима» Арго (оба – суть китайские JAC), не переехала в Ульяновск, а сохранена в Елабуге.

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Тем не менее, проект любопытный – не факт, что полноприводные Атланты смогут заменить вечный УАЗ СГР (он же «буханка»), но вот альтернативой не спешащему на конвейер ГАЗ Соболь NN 4x4 точно стали бы.

А инжиниринговый потенциал у Соллерса теперь действительно серьезный. Пресс-служба сообщает, что запустившийся в Казани центр оснащен современным лабораторным оборудованием для испытаний и валидации, а все рабочие места оборудованы мощными графическими станциями на новейшем российском ПО.

Источник: Соллерс Авто

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