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Выиграй Ладу
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Любопытный лис решил познакомиться с байкером

На видео с перевала Пордой молодой лис подходит совсем близко к байкеру

Встреча, которая завершилась почти дружбой, произошла еще в октябре, но опубликовали видео только в декабре. Только автор ролика Андреа Вензи остановился передохнуть у обочины горной дороги, как к нему подбежал рыжий лис и стал интересоваться байком, даже попробовал железного коня на вкус. Видео снято на перевале Пордой (Италия).

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Кот провел 4 дня в запертом Mitsubishi

Вообще-то лисы опасные животные, так как часто становятся переносчиками бешенства. Но этот зверек вполне милый и дружелюбный.

Он почти ручной, видимо его подкармливают проезжающие мимо автомобилисты. В любом случае увидеть животное, которое так искренне интересуется мотоциклами, удается не каждый день.

Видео: YouTube

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемАлексеева Елена
04.01.2024
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