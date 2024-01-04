Любопытный лис решил познакомиться с байкером
Встреча, которая завершилась почти дружбой, произошла еще в октябре, но опубликовали видео только в декабре. Только автор ролика Андреа Вензи остановился передохнуть у обочины горной дороги, как к нему подбежал рыжий лис и стал интересоваться байком, даже попробовал железного коня на вкус. Видео снято на перевале Пордой (Италия).
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Вообще-то лисы опасные животные, так как часто становятся переносчиками бешенства. Но этот зверек вполне милый и дружелюбный.
Он почти ручной, видимо его подкармливают проезжающие мимо автомобилисты. В любом случае увидеть животное, которое так искренне интересуется мотоциклами, удается не каждый день.
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Видео: YouTube
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