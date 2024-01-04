Любопытный лис решил познакомиться с байкером

На видео с перевала Пордой молодой лис подходит совсем близко к байкеру

Встреча, которая завершилась почти дружбой, произошла еще в октябре, но опубликовали видео только в декабре. Только автор ролика Андреа Вензи остановился передохнуть у обочины горной дороги, как к нему подбежал рыжий лис и стал интересоваться байком, даже попробовал железного коня на вкус. Видео снято на перевале Пордой (Италия).

Вообще-то лисы опасные животные, так как часто становятся переносчиками бешенства. Но этот зверек вполне милый и дружелюбный.

Он почти ручной, видимо его подкармливают проезжающие мимо автомобилисты. В любом случае увидеть животное, которое так искренне интересуется мотоциклами, удается не каждый день.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Видео: YouTube