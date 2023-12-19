Очень надежный кроссовер по приятной цене продается в разных регионах РФ
Крупная партия обновленных кроссоверов Kia Soul третьего поколения поступила к российским дилерам. Новые автомобили 2022 и 2023 годов выпуска продаются в разных регионах страны по цене от 2,5 млн рублей.
В частности, согласно объявлению в одном из классифайдов, рестайлинговые Kia Soul есть в наличии в Москве, Петербурге, Краснодаре, Туле, Екатеринбурге, Челябинске, Липецке, Тюмени и Нижневартовске. В городе на Неве за новинку просят минимум 2,5 млн рублей. При этом в Туле цены стартуют от 2,72 млн рублей, в Екатеринбурге – от 2,84 млн рублей, а самый дорогой Soul продают в Нижневартовске — там его цена без учета скидок составляет 3,4 млн рублей.
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Покупателям предлагаются на выбор автомобили в разных вариантах в зависимости от силового агрегата. «Старший» атмосферник объемом 2,0 л и мощностью 150 л.с. может сочетаться с вариатором или классическим шестиступенчатым автоматом. Базовый двигатель объемом 1,6 л мощностью 123 л.с. работает в паре с АКП. Привод – только передний.
Если говорить о комплектациях, то, судя по фото Kia Soul из Петербурга, у кроссовера салон отделан тканью, цифровая приборная панель, большой сенсорный дисплей медиасистемы, литые диски, мультируль с кожаной обивкой обода, подогрев сидений и руля, система запуска двигателя с кнопки и другие опции.
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Источник: avtonovostidnya.ru
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Отзывы о Kia Soul (5)
Компактный, но просторный внутри. Для рослого самое то. Ни разу не ломался. 2 года катался в Москве, далее по Черногории, по горам и серпантинам. Скорости тут ограниченные, так что управляемость особо не испытаешь. Климат-контроль работает все годы отменно. Здесь гарантия на них 7 лет, но хотя московскую сервисную книжку признали, но только на срок до 5 лет, как и в России.
Иногда кажется, что реальных 126 сил нет, судя по динамике разгона, возможно, из-за Евро 4. Но с максималкой (проверена на пути из России через Европу) проблем нет. Пару раз загорался индикатор неисправности ESP, но вскоре (через пару дней) гас сам собой.
Пробег не большой. Ни тормозные колодки, ни резину еще менять нужды не было. Ест резину равномерно,правда, использую два комплекта летний и зимний.