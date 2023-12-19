Очень надежный кроссовер по приятной цене продается в разных регионах РФ

На рынке РФ нашли в продаже рестайлинговые Kia Soul по цене от 2,5 млн рублей

Крупная партия обновленных кроссоверов Kia Soul третьего поколения поступила к российским дилерам. Новые автомобили 2022 и 2023 годов выпуска продаются в разных регионах страны по цене от 2,5 млн рублей.

В частности, согласно объявлению в одном из классифайдов, рестайлинговые Kia Soul есть в наличии в Москве, Петербурге, Краснодаре, Туле, Екатеринбурге, Челябинске, Липецке, Тюмени и Нижневартовске. В городе на Неве за новинку просят минимум 2,5 млн рублей. При этом в Туле цены стартуют от 2,72 млн рублей, в Екатеринбурге – от 2,84 млн рублей, а самый дорогой Soul продают в Нижневартовске — там его цена без учета скидок составляет 3,4 млн рублей.

Kia Soul

Покупателям предлагаются на выбор автомобили в разных вариантах в зависимости от силового агрегата. «Старший» атмосферник объемом 2,0 л и мощностью 150 л.с. может сочетаться с вариатором или классическим шестиступенчатым автоматом. Базовый двигатель объемом 1,6 л мощностью 123 л.с. работает в паре с АКП. Привод – только передний.

Kia Soul

Если говорить о комплектациях, то, судя по фото Kia Soul из Петербурга, у кроссовера салон отделан тканью, цифровая приборная панель, большой сенсорный дисплей медиасистемы, литые диски, мультируль с кожаной обивкой обода, подогрев сидений и руля, система запуска двигателя с кнопки и другие опции.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник: avtonovostidnya.ru