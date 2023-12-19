Очень надежный кроссовер по приятной цене продается в разных регионах РФ

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На рынке РФ нашли в продаже рестайлинговые Kia Soul по цене от 2,5 млн рублей

Крупная партия обновленных кроссоверов Kia Soul третьего поколения поступила к российским дилерам. Новые автомобили 2022 и 2023 годов выпуска продаются в разных регионах страны по цене от 2,5 млн рублей.

В частности, согласно объявлению в одном из классифайдов, рестайлинговые Kia Soul есть в наличии в Москве, Петербурге, Краснодаре, Туле, Екатеринбурге, Челябинске, Липецке, Тюмени и Нижневартовске. В городе на Неве за новинку просят минимум 2,5 млн рублей. При этом в Туле цены стартуют от 2,72 млн рублей, в Екатеринбурге – от 2,84 млн рублей, а самый дорогой Soul продают в Нижневартовске — там его цена без учета скидок составляет 3,4 млн рублей.

Kia Soul
Kia Soul
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Покупателям предлагаются на выбор автомобили в разных вариантах в зависимости от силового агрегата. «Старший» атмосферник объемом 2,0 л и мощностью 150 л.с. может сочетаться с вариатором или классическим шестиступенчатым автоматом. Базовый двигатель объемом 1,6 л мощностью 123 л.с. работает в паре с АКП. Привод – только передний.

Kia Soul
Kia Soul

Если говорить о комплектациях, то, судя по фото Kia Soul из Петербурга, у кроссовера салон отделан тканью, цифровая приборная панель, большой сенсорный дисплей медиасистемы, литые диски, мультируль с кожаной обивкой обода, подогрев сидений и руля, система запуска двигателя с кнопки и другие опции.

Источник: avtonovostidnya.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Kia
19.12.2023
Фото:Kia
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Отзывы о Kia Soul (5)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Kia Soul  2011
/ срок владения: более 5 лет

Достоинства:

Компактный, но просторный внутри. Для рослого самое то. Ни разу не ломался. 2 года катался в Москве, далее по Черногории, по горам и серпантинам. Скорости тут ограниченные, так что управляемость особо не испытаешь. Климат-контроль работает все годы отменно. Здесь гарантия на них 7 лет, но хотя московскую сервисную книжку признали, но только на срок до 5 лет, как и в России.

Недостатки:

Иногда кажется, что реальных 126 сил нет, судя по динамике разгона, возможно, из-за Евро 4. Но с максималкой (проверена на пути из России через Европу) проблем нет. Пару раз загорался индикатор неисправности ESP, но вскоре (через пару дней) гас сам собой.

Комментарий:

Пробег не большой. Ни тормозные колодки, ни резину еще менять нужды не было. Ест резину равномерно,правда, использую два комплекта летний и зимний.

+8