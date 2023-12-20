Успеть до 31 декабря: бесплатное ТО, увеличенная гарантия, скидки и другие бонусы

Эксперт нашел несколько причин, почему выгодно покупать новое авто до конца года

До конца 2023 года покупатели новых автомобилей могут воспользоваться государственными налоговыми вычетами на покупку электрических и гибридных моделей, а вместе со скидками от дилеров можно значительно сэкономить. Об этом в беседе с изданием «Мослента» рассказал автоэксперт Юрий Пащенко.

Рассуждая о том, что покупка машины до новогодних праздников будет выгодной с точки зрения экономии семейного бюджета, собеседник издания подчеркнул, что многие производители и дилерские центры в эти дни стимулируют продажи, предлагая различные льготы и скидки.

«До 31 декабря часто действуют специальные программы, которые позволяют покупателям сэкономить значительные суммы при покупке нового автомобиля. Кроме того, государственные налоговые вычеты на покупку электрических и гибридных автомобилей могут быть также доступны в конце года», — уточнил эксперт.

В качестве еще одной причины приобретения автомобиля до конца текущего года Пащенко назвал ликвидацию склада. С наступлением года автоконцерны выводят на рынок новые модели и их обновленные версии. Поэтому дилеры стимулируют покупательский спрос привлекательными ценами и бонусами на «старые» модели.

«Это отличная возможность для покупателей получить скидку на качественный автомобиль прошлых лет выпуска. В этот период дилеры и продавцы имеют больше времени и ресурсов для обслуживания клиентов из-за менее напряженного темпа. Покупатели могут наслаждаться более внимательным обслуживанием и возможностью тест-драйва различных моделей перед принятием взвешенного решения», – подчеркнул эксперт.

Также с целью привлечения клиентов дилеры предлагают разные бонусы и дополнительные услуги при покупке автомобиля до конца года. Бесплатное техобслуживание, увеличенные гарантии, скидки на аксессуары и другие привлекательные предложения сделают покупку еще более выгодной, объясняет Пащенко.

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Источник: moslenta.ru