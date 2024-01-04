Водительские права в 2024 году будут выдавать по новым правилам — рассказываем об изменениях

Водителей в 2024 году ждут новые законы

В настоящее время парламент и различные министерства и ведомства рассматривают ряд законопроектов и поправок, который с большой долей вероятности примут в 2024 году. Поэтому владельцев машин ждут новые «автомобильные» законы.

В частности, в будущем году вступят в силу новые правила получения водительских удостоверений и начнут действовать измененные требования в части размещения систем фотовидеофиксации нарушений ПДД на дорогах.

С 1 января 2024 года в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях начинает действовать закон «Об ОСАГО». С этого момента автовладельцы, проживающие в этих регионах, а также все организации обязаны оформить полисы ОСАГО на транспортные средства. Территориальный коэффициент для расчета стоимости страховки в этих регионах составит 0,68 для всех видов транспорта.

С 1 апреля 2024 года вступят в силу поправки в закон «О безопасности дорожного движения», речь идет об изменении правил при получении водительских удостоверений. Они касаются «автобусной» категории D — кандидат в водители автобуса должен быть не моложе 21 года. С апреля будущего года водительский стаж претендента с правами категории B (легковые автомобили) или C (грузовики) должен быть не менее одного года.

Водительские удостоверения, выданные в других странах, будут действительны на протяжении одного года после получения их обладателем гражданства РФ или вида на жительство. Затем нужно получить права российского образца. Если у водителя открыты «иностранные» категории М (мопеды), А, А1 (мотоциклы), а также B и B1, он будет сдавать теоретический экзамен на знание правил дорожного движения (ПДД).

Не допустят к экзамену лиц, привлеченных к административной ответственности за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии, а также за отказ от прохождения медосвидетельствования. В этот список входят и лица, привлеченные за «невыполнение требования о запрещении водителю употреблять алкогольные напитки, наркотические или психотропные вещества и не имеющие при этом права управления транспортными средствами либо лишенные такого права».

С 1 сентября 2024 года вступят в силу поправки в ряд законов в части размещения фотокамер для фиксации нарушений ПДД. Их можно будет устанавливать только на аварийно-опасных отрезках трасс, участках, где проводятся дорожные работы, на выделенных полосах для общественного транспорта, на пешеходных переходах и перекрестках.

Вне населенных пунктов камеры нельзя устанавливать ближе 150–300 м от знака, предупреждающего о контроле соблюдения ПДД при помощи камер. В черте города или другого населенного пункта можно установить эти системы не ближе 100 м от соответствующего указателя. Причем место нахождения каждого комплекса должно быть согласовано с ГИБДД, владельцем трассы и региональными или муниципальными властями.

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Источник: iz.ru