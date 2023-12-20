Из-за этого возрастает риск ДТП и угроза безопасности всем участникам движения

Автоэксперт нашел вескую причину не передвигаться на машине со снегом на крыше

Первостепенной и ключевой причиной, почему не следует передвигаться на автомобиле, на крыше которого находится скопление снега, — снижается безопасность, по отношению к другим участникам движения в том числе. Об этом «Российской газете» рассказал автоэксперт Ярослав Кукарин.

«Если снег на крыше рыхлый, то поток ветра может сдувать его назад, на машины, которые движутся за "автосугробом". Он полетит прямиком в лобовое стекло автомобиля, следующего за вами. Как правило, такое случается неожиданно, поэтому ситуация может привести к аварии. Если снег успел слежаться, то в машину, идущую за вами, полетят уже льдины, что тоже приведет к негативным последствиям», — объясняет Ярослав Кукарин.

Кроме того, во время резкого торможения или в случае порывистого ветра пласты снега могут упасть на лобовое стекло машины самого автовладельца, закрывая обзор. Если такое произойдет при совершении какого-либо маневра или на большой скорости — риск ДТП возрастает, предупреждает Кукарин.

«Замерзший плотный снег, а иногда и наледь с крыши, могут оставить царапины на стекле во время работы дворников. По всем законам физики сугроб на крыше может повлиять на аэродинамику и управляемость автомобиля», — подчеркивает эксперт.

Неубранный снег рано или поздно начнет подтаивать, стекая на кузов автомобиля и забиваясь в сколы, микротрещины лакокрасочного покрытия, под резиновый уплотнитель лобового или рейлингов. А это уже чревато образованием коррозии на кузове, резюмировал Кукарин.

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Источник: rg.ru