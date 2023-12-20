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Из-за этого возрастает риск ДТП и угроза безопасности всем участникам движения

Автоэксперт нашел вескую причину не передвигаться на машине со снегом на крыше

Первостепенной и ключевой причиной, почему не следует передвигаться на автомобиле, на крыше которого находится скопление снега, — снижается безопасность, по отношению к другим участникам движения в том числе. Об этом «Российской газете» рассказал автоэксперт Ярослав Кукарин.

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«Если снег на крыше рыхлый, то поток ветра может сдувать его назад, на машины, которые движутся за "автосугробом". Он полетит прямиком в лобовое стекло автомобиля, следующего за вами. Как правило, такое случается неожиданно, поэтому ситуация может привести к аварии. Если снег успел слежаться, то в машину, идущую за вами, полетят уже льдины, что тоже приведет к негативным последствиям», — объясняет Ярослав Кукарин.

Кроме того, во время резкого торможения или в случае порывистого ветра пласты снега могут упасть на лобовое стекло машины самого автовладельца, закрывая обзор. Если такое произойдет при совершении какого-либо маневра или на большой скорости — риск ДТП возрастает, предупреждает Кукарин.

«Замерзший плотный снег, а иногда и наледь с крыши, могут оставить царапины на стекле во время работы дворников. По всем законам физики сугроб на крыше может повлиять на аэродинамику и управляемость автомобиля», — подчеркивает эксперт.

Неубранный снег рано или поздно начнет подтаивать, стекая на кузов автомобиля и забиваясь в сколы, микротрещины лакокрасочного покрытия, под резиновый уплотнитель лобового или рейлингов. А это уже чревато образованием коррозии на кузове, резюмировал Кукарин.

Источник: rg.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:VK
20.12.2023
Фото:VK
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