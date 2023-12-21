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Российского потребителя в 2024 году могут лишить новинок от Toyota, Kia и BMW

Автоэксперты нашли причины снижения параллельного импорта в 2024 году в два раза

Темпы ввоза автомобилей по схеме параллельного импорта в 2024 году могут снизиться в два раза, это произойдет из-за сложностей с обслуживанием этих машин, а также увеличившимися затратами на логистику и таможенное оформление. Таким мнением поделились эксперты автоотрасли.

Рассуждая о поставках автомобилей в нашу страну, глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин подчеркнул, что крупные дилеры уже сейчас отказываются от программ параллельного импорта, а в будущем году количество игроков на этом рынке резко сократится.

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«Количество автомобилей, которые будут ввезены параллельным импортом в 2024 году, снизится в два раза. Но спрос на этом рынке есть, клиенты готовы покупать Mercedes-Benz, BMW и Audi», — уточнил глава РОАД.

Подщеколдин в качестве одной из причин отказа от схемы параимпорта называет отсутствие гарантийной поддержки и послепродажного обслуживания со стороны автопроизводителей. Кроме того, возникают дополнительные нагрузки из-за выросших цен на логистику, а также сложности при оформлении на таможне.

Основатель компании «РоговМобиль» Дмитрий Рогов убежден, что ввозить иномарки в Россию в 2024 году станет еще дороже. Киргизия, ключевой хаб поставки автомобилей на рынок РФ, планирует изменить сетку таможенных тарифов, в итоге пошлины вырастут примерно на 20%.

«Тарифная сетка — это таблица с примерной стоимостью товаров. Изменения планировались в середине января, но их перенесли на март. Увеличится стоимость растаможки и стоимость пошлин, все это ляжет на плечи конечного покупателя», — объясняет эксперт автоотрасли.

Количество фирм, занимающихся ввозом машин по параимпорту, уменьшается, остаются крупные игроки, к тому же, правительство в будущем может запретить ввоз автомобилей, которые уже официально представлены на рынке, отмечают в экспертном сообществе.

По данным ассоциации, в 2023 году на рынок РФ по схеме параимпорта ввезли 130 тысяч автомобилей. В числе самых популярных — Toyota, Kia, Hyundai, BMW и Mitsubishi.

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Источник: gazeta.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:За Рулем«За рулем»
Количество просмотров 2
21.12.2023
Фото:За Рулем«За рулем»
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