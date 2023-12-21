Почти все машины из Китая для рынка РФ оснащены пакетом «теплых» опций даже в «базе»
Большинство китайских производителей устранили недостатки на своих автомобилях, выявленных в процессе эксплуатации российскими автовладельцами, но некоторые современные машины все-таки имеют незначительные дефекты. Таким мнением с «Российской газетой» поделился автоэксперт Евгений Житнухин.
Рассуждая о возможных минусах автомобилей от китайского автопрома, он уточнил, что информация о недостатках машин из КНР устарела с момента их выхода на российский рынок.
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«После "первой пробы пера" в 2003 году большинство автоконцернов из КНР устранили все недостатки своих моделей, выявленные российскими автомобилистами. Сейчас практически все китайские машины имеют пакет теплых опций даже в базовых комплектациях», — подчеркнул собеседник издания.
При этом Житнухин обратил внимание, что у новинок все же есть некритичные особенности, которые хоть и незначительно, но усложняют жизнь своим владельцам.
«Например, у Chery Tiggo 8 уникальная система крепления стеклоочистительных щеток, поэтому при попытке заменить летние "дворники" на специальные зимние, автомобилисты РФ столкнулись с невозможностью найти подходящие под крепления щетки», — объяснил автоэксперт.
Но в таких ситуациях дилеры всегда идут навстречу покупателям и заказывают необходимые комплектующие напрямую из Китая, подытожил Житнухин.
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Источник: rg.ru
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