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Эксперт «За рулем» пересчитал все оригинальные...

Почти все машины из Китая для рынка РФ оснащены пакетом «теплых» опций даже в «базе»

Эксперт указал на «зимние» дефекты автомобилей из Китая и способы их устранения

Большинство китайских производителей устранили недостатки на своих автомобилях, выявленных в процессе эксплуатации российскими автовладельцами, но некоторые современные машины все-таки имеют незначительные дефекты. Таким мнением с «Российской газетой» поделился автоэксперт Евгений Житнухин.

Рассуждая о возможных минусах автомобилей от китайского автопрома, он уточнил, что информация о недостатках машин из КНР устарела с момента их выхода на российский рынок.

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«После "первой пробы пера" в 2003 году большинство автоконцернов из КНР устранили все недостатки своих моделей, выявленные российскими автомобилистами. Сейчас практически все китайские машины имеют пакет теплых опций даже в базовых комплектациях», — подчеркнул собеседник издания.

При этом Житнухин обратил внимание, что у новинок все же есть некритичные особенности, которые хоть и незначительно, но усложняют жизнь своим владельцам.

«Например, у Chery Tiggo 8 уникальная система крепления стеклоочистительных щеток, поэтому при попытке заменить летние "дворники" на специальные зимние, автомобилисты РФ столкнулись с невозможностью найти подходящие под крепления щетки», — объяснил автоэксперт.

Но в таких ситуациях дилеры всегда идут навстречу покупателям и заказывают необходимые комплектующие напрямую из Китая, подытожил Житнухин.

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Источник: rg.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Количество просмотров 1
21.12.2023
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