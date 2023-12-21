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Эвакуатор САЗ с уникальной платформой ломаной формы имеет угол заезда всего 7 градусов

В России разработана линейка эвакуаторов взамен немецких «зеленых крокодилов»

Специалисты Саранского завода автосамосвалов (САЗ) разработали линейку эвакуаторов на базе 10-тонного «Газона». В Москве, например, используют эвакуаторы немецкой марки MAN — прозванные в народе «зелеными крокодилами» за характерную окраску кузова. Вполне возможно, что немецкие машины заменят из-за проблем с запчастями на фоне санкций.

Новая линейка эвакуаторов САЗ разработана на базе 10-тонного шасси «Газона Next», у машин сдвижные платформы ломаной формы. Такая техника способна транспортировать внедорожники, грузовики и дорожные машины. Благодаря особой конструкции аппарелей у машин очень маленький угол заезда для эвакуируемого транспорта — всего 7 градусов, у конкурентов это показатель равен 13.

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При этом у платформы такой формы из-за простоты конструкции низкая себестоимость. Несмотря на то, что у эвакуатора сложное устройство на основе гидравлики, погрузочный процесс достаточно простой. Специально для производства этих эвакуаторов закупили новые сварочные столы, кроме того, была смонтирована дробеструйная камера. В планах предприятия — установка новой окрасочной камеры, и уже внедрена технология покрытия горячим цинком с целью повышения коррозионной стойкости.

В настоящее время САЗ выпускает мусоровозы, пищевые цистерны, бункеровозы на базе грузовиков «Валдай 8» и «Газон Next», а также самосвалы на базе «Газелей». В скором времени линейку продукции дополнят топливозаправщики, новые модификации самосвалов и другие машины.

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Источник: quto.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
21.12.2023
Фото:Depositphotos
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