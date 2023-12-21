Новый кроссовер Kia Clavis будут собирать в Индии и экспортировать в другие страны

Kia представит в 2024 году кроссовер Clavis с тремя вариантами силовых агрегатов

Руководство южнокорейского автопроизводителя Kia выбрало название для своего нового кроссовера — это будет Clavis, а его производство наладят в Индии. Новость об этом появилась в индийских таблоидах со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что дебют новинки длиной чуть меньше четырех метров запланирован на конец 2024 года. А старт продаж кроссовера анонсируют в начале 2025 года. По информации, для новинки предложат силовые агрегаты трех типов — электрический, гибрид и двигатель внутреннего сгорания.

В планах выпускать с конвейеров индийского завода до 100 тысяч экземпляров новых кроссоверов, 80% из этого количества оснастят двигателем внутреннего сгорания. Какая-то часть кроссоверов будет экспортироваться в другие страны.

В модельной линейке новый Clavis займет место между моделями Sonet и Seltos, внешне автомобиль будет выглядеть, как классический внедорожник, за исключением того, что у него не будет полного привода.

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Источник: autocarindia.com