Разногласия с соседями из-за парковки нужно решать с властями — совет юриста
Если один из жильцов многоквартирного дома пытается присвоить парковочное место во дворе и с этой целью устанавливает заграждение, необходимо обратиться с этим вопросом в районную администрацию. Об этом Общественной Службе Новостей рассказал автоюрист Дмитрий Славнов.
Он подчеркнул, что абсолютно вся придомовая парковка является общей территорией.
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«Пишется заявление в администрацию района, города или поселения. Администрация на это реагирует, приходит, снимает или спиливает болгаркой все незаконно установленные сооружения, и все граждане этого дома снова могут пользоваться своей общей придомовой территорией», — уточнил собеседник издания.
Славнов рекомендует перед тем, как обращаться за помощью к властям, попробовать решить спорную ситуацию мирным путем с человеком, произведшим захват общей территории. Нужно донести до него все правила пользования общественной территорией. Если конструктивного диалога не получится, ни в коем случае не следует вступать в конфликт или доводить дело до рукоприкладства, подчеркивает юрист.
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Источник: gazeta.ru
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