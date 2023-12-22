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Крупнейшие сети автоцентров переходят на российские масла

ГК «Автомир» выбрала смазочные материалы SINTEC

Дилерские и сервисные центры Группы компаний «Автомир» будут использовать моторные масла, а также охлаждающие и тормозные жидкости под брендом SINTEC.

Моторные масла SINTEC
Моторные масла SINTEC

Высокотехнологичные масла и другая продукция SINTEC будет поставлена на более чем 80 станций техобслуживания в 17 городах России и странах СНГ, обслуживающих автомобили Hyundai, Nissan, Datsun, Dongfeng, FAW, Exeed, Peugeot, Citroen и других марок.

Геннадий Задорожный, директор SINTEC Group по продажам в сегменте В2В:

— Наша компания, как стратегический партнёр ассоциации автомобильных дилеров России, ставит перед собой цель создать максимально комфортные условия для потребителей и всего автобизнеса, обеспечив рынок необходимыми объемами высокотехнологичных автомасел и смазочных материалов.

Партнерство с крупнейшими автосборочными предприятиями и ведущими авторитейлерами страны подтверждает высокое качество нашей продукции и позволит SINTEC Group укрепить статус ключевого поставщика технических жидкостей в адрес лидеров российского рынка.

SINTEC Group поставляет высокотехнологичные масла, смазочные материалы и технические жидкости крупнейшим сетям автоцентров России. Кроме «Автомира» в их число входят компании «Авилон», «Рольф», «Автодом», Major и другие ведущие авторитейлеры и сервисные центры.

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Желаем всем удачи!

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Кирилл Панов
Фото:SINTEC
Количество просмотров 1
22.12.2023
Фото:SINTEC
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