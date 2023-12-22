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Сборка отечественных автомобилей в РФ продолжается, несмотря на санкционные меры

Исследование: после введения санкций в РФ простаивает почти половина автозаводов

Почти половине отечественных автопроизводителей не удалось запустить производство после введения санкций в отношении России. На текущий момент часть крупных автозаводов все еще простаивает. Об этой со ссылкой на собственный мониторинг пишет «Коммерсант».

До введения ограничений в России функционировал 21 автозавод, на которых выпускались модели всех сегментов, включая массовый и премиальный. Из этого количества контрольный пакет акций 10 производств контролировал бизнес из стран, позднее признанных недружественными, остальные шесть производили бренды таких стран.

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Отмечается, что объем производства автомобилей в России ниже уровня 2009–2010 годов и 2015–2016 годов, но к концу 2023 года хотя продажи машин в стране с учетом импорта достигли уровня 2016 года.

Не всем иностранным инвесторам удалось окупить вложенные средства, в частности, Mercedes и BMW не получили желаемого дохода. Введение санкций остановило работу практически всех производств, хотя сборка отечественных марок со временем возобновилась.

В Правительстве РФ рассматривали вариант передачи активов новым инвесторам, в качестве одного из вариантов рассматривались китайские производители. Но до настоящего времени ни один представитель автопрома Китая не выразил желание стать инвестором.

Китай предпочитает продавать на рынке РФ собранные у себя в стране автомобили. Доля продаж авто из КНР к концу 2023 года составляет почти 60% от всего рынка России.

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Источник: kommersant.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
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22.12.2023
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