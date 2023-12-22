Скандал разгорается: Mazda и Subaru приостановили выпуск своих машин на заводах Daihatsu
Mazda и Subaru приняли радикальное решение приостановить заказы на производство своих моделей на заводах Daihatsu. Эта пауза обусловлена выявленными фактами фальсификации данных краш-тестов и другими серьезными нарушениями, касающимися безопасности эксплуатации автомобилей Daihatsu, сообщает японская газета Yomiuri.
На предприятиях Daihatsu производили 8 моделей автомобилей, после чего они поступали в продажу под марками Mazda и Subaru. О перспективах возобновления производства этих моделей информации пока нет.
Таким образом, скандал, вызванный фальсификацией данных, предоставленных компанией Daihatsu для получения государственной сертификации своих автомобилей, принял более серьезный оборот.
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В апреле обнаружили нарушения в четырех моделях Daihatsu, после чего была созвана независимая комиссия. Она нашла уже более 170 нарушений, которые охватывают 64 модели, в том числе 22, которые продаются под брендом материнской компании Toyota. В результате приостановлены поставки в Японии и за рубежом всех авто Daihatsu, включая продаваемые под брендом Toyota модели.
Начались массовые проверки в головном офисе Daihatsu.
На следующей неделе производитель приостановит работу всех своих четырех заводов на территории Японии. Известно, что доля малолитражек этой марки на рынке самой Японии составляет около 30%.
Daihatsu специализируется на производстве малолитражных автомобилей и с 2016 года принадлежит японской Toyota. Поэтому по касательной скандал задел репутацию и этого автогиганта. В связи с этим, Toyota объявила о «фундаментальной реформе», чтобы оживить Daihatsu как компанию. Это требует не только анализа управленческих и бизнес-процессов, но также пересмотра организации и структуры. Toyota «полностью поддержит возрождение Daihats», говорится в заявлении производителя.
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Источник: ТАСС
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