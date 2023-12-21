В Японии разгорается скандал с подтасовкой данных краш-тестов и расхода топлива
В штаб-квартире автоконцерна Daihatsu в Осаке представители Министерства государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии проводят обыски. Этому событию предшествовал скандал с данными краш-тестов и другими нарушениями, связанными с безопасностью эксплуатации транспортных средств. Об этом пишут японские СМИ.
Речь идет о фальсификации сведений, предоставленных Daihatsu с целью получения государственной сертификации своей продукции. Весной текущего года такие нарушения были выявлены в отношении четырех моделей авто. Специально созданная комиссия обнаружила более 170 нарушений, касающихся десятка моделей, продающихся в том числе под брендом материнской компании Toyota.
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В итоге приостановлены все поставки автомобилей в Японии и за рубежом, включая продаваемые под брендом Toyota модели Probox, Town Ace, Roomy, Pixis. Выпуск некоторых моделей приостановили еще в апреле. Отчет комиссии направили в японский Минтранс, и сегодня группа специалистов ведомства проводит проверки в офисе Daihatsu в Осаке. Проверке подлежит вся документация, касающаяся э\того скандала, кроме того, будут опрошены руководители компании.
Стоит отметить, это уже не первый скандал в автоотрасли Японии, за последние несколько лет автопроизводители, включая Nissan, Suzuki и Mazda, неоднократно становились фигурантами скандалов с фальсификациями данных о выбросах вредных веществ.
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Источник: nhk.or.jp
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