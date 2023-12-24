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Бирюзовые габариты скоро станут нормой

Мерседес ввел бирюзовые габариты для обозначения режима автопилота

Бирюзовые габаритные огни впервые получил Mercedes-Benz EQS для движения с функцией Drive Pilot.

Mercedes-Benz стал первым производителем автомобилей в мире, получившим в США разрешение на использование специальных габаритных огней для автоматизированного вождения.

Специальные габаритные огни предназначены для того, чтобы сигнализировать другим участникам дорожного движения, а также органам власти, например, полиции, о том, что автомобиль работает в автоматическом режиме вождения с активированной функцией Drive Pilot.

Бирюзовые габаритные огни Mercedes-Benz EQS
Бирюзовые габаритные огни Mercedes-Benz EQS
Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Скандал разгорается: Mazda и Subaru приостановили выпуск своих машин на заводах Daihatsu

Они будут интегрированы в передние и задние фонари, а также в наружные зеркала и будут иметь бирюзовую подсветку.

На выбор цвета повлияли два критерия: бирюзовый обеспечивает надежное и быстрое обнаружение и отличается от других цветов освещения транспортных средств или светофоров, что сводит к минимуму риск путаницы.

В исследованиях с добровольцами этот цвет достиг более высоких значений, чем другие цвета, как по физиологическим, так и по психологическим факторам. Бирюзовый цвет также определен в стандарте Американского института стандартов транспортных технологий (SAE) как цвет освещения кабины, указывающий на состояние системы.

Mercedes-Benz выступает с инициативой сделать бирюзовый цвет глобальным стандартом для визуализации статуса автоматизированного вождения.

Источник: auto-medienportal.net

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемАлексеева Елена
Фото:Autoren-Union Mobilität/Mercedes-Benz
Количество просмотров 1
24.12.2023
Фото:Autoren-Union Mobilität/Mercedes-Benz
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