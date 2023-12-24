Бирюзовые габариты скоро станут нормой

Мерседес ввел бирюзовые габариты для обозначения режима автопилота

Бирюзовые габаритные огни впервые получил Mercedes-Benz EQS для движения с функцией Drive Pilot.

Mercedes-Benz стал первым производителем автомобилей в мире, получившим в США разрешение на использование специальных габаритных огней для автоматизированного вождения.

Специальные габаритные огни предназначены для того, чтобы сигнализировать другим участникам дорожного движения, а также органам власти, например, полиции, о том, что автомобиль работает в автоматическом режиме вождения с активированной функцией Drive Pilot.

Бирюзовые габаритные огни Mercedes-Benz EQS

Они будут интегрированы в передние и задние фонари, а также в наружные зеркала и будут иметь бирюзовую подсветку.

На выбор цвета повлияли два критерия: бирюзовый обеспечивает надежное и быстрое обнаружение и отличается от других цветов освещения транспортных средств или светофоров, что сводит к минимуму риск путаницы.

В исследованиях с добровольцами этот цвет достиг более высоких значений, чем другие цвета, как по физиологическим, так и по психологическим факторам. Бирюзовый цвет также определен в стандарте Американского института стандартов транспортных технологий (SAE) как цвет освещения кабины, указывающий на состояние системы.

Mercedes-Benz выступает с инициативой сделать бирюзовый цвет глобальным стандартом для визуализации статуса автоматизированного вождения.

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Источник: auto-medienportal.net