Госдума перестала оплачивать бензин депутатам, использующим иномарки
Госдума не будет оплачивать расходы депутатов на бензин, если они продолжат пользоваться иномарками. Об этом «Известиям» рассказали источники в нижней палате и сами парламентарии.
Первый заместитель председателя комитета ГД РФ по просвещению Яна Лантратова уточнила, что начиная с 1 января 2024 года Госдума не будет принимать документы для возмещения расходов на транспортные услуги на автомобили других марок.
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«Сейчас мне предоставляют в Челябинской области Toyota Camry, но скоро ее заменит другой автомобиль. В регионе пока не уточнили, какой именно», — подчеркнула первый зампред.
Лантратова уточнила, что эта информация доведена до сведения властей всех российских регионов, также их уведомили о том, что с 2024 года необходимо использовать автотранспорт исключительно отечественного производства, рекомендованный Минпромторгом РФ.
Речь идет о машинах Lada моделей Vesta, Vesta SW Cross, Granta, Niva Travel, Niva Legend; УАЗ Патриот, Пикап, Профи, Хантер, СГР; Auru Senat, Komendant; «Москвич» моделей 3, 3е, 6; Evolute I-PRO, I-JOY, I-SKY; Haval Jolion, Dargo, F7/F7x, H9.
Если депутаты не захотят пересесть на автомобили из рекомендованного списка, они будут оплачивать топливо за свой счет.
Ранее в органы исполнительной власти регионов поступило обращение руководителя аппарата Госдумы Игоря Дивейкина. Со ссылкой на решение спикера ГД Вячеслава Володина предлагалось пересесть на машины отечественного производства с 1 января 2024 года. Стоит напомнить, что президент РФ Владимир Путин еще в августе на встрече с руководителями сферы промышленности подчеркнул, что все российские чиновники должны ездить только на автомобилях, сделанных в РФ.
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Источник: iz.ru
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