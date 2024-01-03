Новый эксклюзивный Range Rover Sport достанется только семерым

Range Rover Sport SV Edition One Miami посвятили красотам Атлантического океана

Range Rover Sport SV Edition One Miami выделяется оригинальным внешним видом. Его цвет «Maya Blue» вдохновлен Атлантическим океаном и отражает всю красоту. Однако, это не единственная отличительная черта автомобиля. Облегченные 23-дюймовые колесные диски из углепластика, которые обычно доступны только за дополнительную плату, добавляют динамичности и стиля.

Range Rover Sport SV Edition One Miami

Сиденья в салоне обтянуты кожей Windsor премиального качества.

Range Rover Sport SV Edition One Miami

Range Rover Sport SV Edition One Miami оснащен 4,4-литровым двигателем V8, выдающим 635 л. с. и 750 Н∙м крутящего момента. Это позволяет автомобилю разгоняться от 0 до 96 км/ч всего за 3,6 секунды.

Помимо этого, автомобиль оборудован системой полного привода и адаптивной подвеской, обеспечивающей комфорт и маневренность даже в самых сложных условиях.

Цена автомобиля составляет 225 тысяч долларов.

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Источник: IXBT