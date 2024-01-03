Новый эксклюзивный Range Rover Sport достанется только семерым
Range Rover Sport SV Edition One Miami выделяется оригинальным внешним видом. Его цвет «Maya Blue» вдохновлен Атлантическим океаном и отражает всю красоту. Однако, это не единственная отличительная черта автомобиля. Облегченные 23-дюймовые колесные диски из углепластика, которые обычно доступны только за дополнительную плату, добавляют динамичности и стиля.
Сиденья в салоне обтянуты кожей Windsor премиального качества.
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Range Rover Sport SV Edition One Miami оснащен 4,4-литровым двигателем V8, выдающим 635 л. с. и 750 Н∙м крутящего момента. Это позволяет автомобилю разгоняться от 0 до 96 км/ч всего за 3,6 секунды.
Помимо этого, автомобиль оборудован системой полного привода и адаптивной подвеской, обеспечивающей комфорт и маневренность даже в самых сложных условиях.
Цена автомобиля составляет 225 тысяч долларов.
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Источник: IXBT
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