АВТОВАЗ будет набирать специалистов для работы на заводе в Ижевске со всех регионов РФ

В Удмуртии разрабатывают программу для привлечения 1500 специалистов на АВТОВАЗ

АВТОВАЗ в Ижевске намерен трудоустроить дополнительно порядка 1,5 тысячи человек. Об этом пишут СМИ со ссылкой на главу Удмуртии Александра Бречалова.

Такое количество рабочих кадров необходимо для того, чтобы обеспечить полноценную работу производства на заводе «Лада Ижевск». В декабре в цехах завода начали собирать тестовую партию электрических Largus, дополнительные кадры необходимы именно для этих работ.

«Предприятию нужны специалисты. В критичный для него момент, осенью прошлого года, здесь работало около 800 человек, сейчас их уже больше 1500, и эту цифру нужно будет удвоить. Задача непростая – всем нашим предприятиям очень нужны кадры, поэтому сейчас разрабатываем программу для привлечения специалистов из других регионов страны», — цитируют СМИ слова главы региона.

В планах АВТОВАЗа выпускать в Ижевске не только автомобили Lada Largus, но и модель с двигателем внутреннего сгорания. Старт серийного производства запланирован на второй квартал 2024 года.

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Источник: rg.ru