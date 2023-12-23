«Жигули» с портальными мостами поражает проходимостью (видео)

Команда «Гараж 54» представила модифицированную Lada с портальными мостами

Вместо традиционной установки портального моста, при которой верхняя и нижняя звёздочки соединены карданным валом, авторы «Гараж 54» использовали мотоциклетную цепь.

Это позволило им значительно увеличить расстояние между звёздочками, что привело к увеличению дорожного просвета на целых 300 мм.

Для достижения такого результата потребовались значительные модификации подвески и трансмиссии. Команда «Гараж 54» переделала переднюю и заднюю подвески, установив более прочные и длинноходные амортизаторы и пружины. Также были модифицированы полуоси и ступицы для установки портальных мостов.

Lada с портальными мостами уверенно преодолевает неровные дороги, легко переезжает через препятствия и даже может подниматься по крутым склонам.

Авторы «Гараж 54» продемонстрировали возможности своего творения в видеоролике. Автомобиль без труда преодолевает пересеченную местность, взбирается на холмы и даже переезжает через башню из четырёх шин.

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Источник: «Гараж 54»