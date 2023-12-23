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«Нива» есть «Нива»: больше никаких Legend и Travel

АВТОВАЗ начал выпуск внедорожников Niva без шильдиков Legend и Travel

Эту новость сообщил паблик Avtograd News в социальной сети «ВКонтакте». Теперь с конвейера сходят автомобили семейства Niva без указания Legend и Travel, просто Niva.

На фотографии задней части Lada Niva Legend видно, что вместо шильдика Niva Legend автомобиль получил шильдик с надписью Niva. Подробности изменений не уточняются, но предполагается, что причиной может быть дефицит комплектующих, который, возможно, затронул и производство шильдиков.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Ладам вернули мотор 1.8! Подробности и видео

АвтоВАЗ уже представил Lada Niva Legend и Lada Niva Travel с двигателями стандарта «Евро-5» в начале декабря и начал отгрузку автомобилей 2024-го модельного года дилерам.

Источник: Avtograd News

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

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За РулемЛежнин Роман
Фото:«За рулем»
Количество просмотров 1
23.12.2023
Фото:«За рулем»
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