«Нива» есть «Нива»: больше никаких Legend и Travel
Эту новость сообщил паблик Avtograd News в социальной сети «ВКонтакте». Теперь с конвейера сходят автомобили семейства Niva без указания Legend и Travel, просто Niva.
На фотографии задней части Lada Niva Legend видно, что вместо шильдика Niva Legend автомобиль получил шильдик с надписью Niva. Подробности изменений не уточняются, но предполагается, что причиной может быть дефицит комплектующих, который, возможно, затронул и производство шильдиков.
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АвтоВАЗ уже представил Lada Niva Legend и Lada Niva Travel с двигателями стандарта «Евро-5» в начале декабря и начал отгрузку автомобилей 2024-го модельного года дилерам.
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Источник: Avtograd News
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