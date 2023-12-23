«Нива» есть «Нива»: больше никаких Legend и Travel

АВТОВАЗ начал выпуск внедорожников Niva без шильдиков Legend и Travel

Эту новость сообщил паблик Avtograd News в социальной сети «ВКонтакте». Теперь с конвейера сходят автомобили семейства Niva без указания Legend и Travel, просто Niva.

На фотографии задней части Lada Niva Legend видно, что вместо шильдика Niva Legend автомобиль получил шильдик с надписью Niva. Подробности изменений не уточняются, но предполагается, что причиной может быть дефицит комплектующих, который, возможно, затронул и производство шильдиков.

АвтоВАЗ уже представил Lada Niva Legend и Lada Niva Travel с двигателями стандарта «Евро-5» в начале декабря и начал отгрузку автомобилей 2024-го модельного года дилерам.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: Avtograd News