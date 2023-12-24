Уникальную «Оку» продают за 10 миллионов рублей

Один из 20 электрических ВАЗ-1111 Э продают в Тольятти за 10 миллионов рублей

В России на продажу выставлен уникальный электромобиль «Ока» ВАЗ-1111 Э, выпущенный в рамках эксперимента в 1990-х годах. Автомобиль имеет пробег всего 1,5 тысячи километров и находится в отличном состоянии. Просят за него 9,9 млн рублей.

ВАЗ-1111 Э

В 90-х годах в Тольятти выпустили 20 автомобилей «ВАЗ-1111 Э». Главной особенностью автомобиля является то, что ДВС был заменен на электромотор «ПТ-125».

Электродвигатель питается от никель-кадмиевых аккумуляторных батарей НКП-120, которые установлены в трёх отдельных блоках (под капотом, вместо бензобака и в багажнике).

«Ока» получила усиленные пружины, так как общая масса аккумулятора составляет 315 кг. Запас хода – около 110 км, а максимальная скорость составляет 100 км/ч.

ВАЗ-1111 Э

Электромобиль заряжается от обычной розетки 220В в течение 8 часов.

В настоящее время в России сохранилось всего несколько экземпляров «ВАЗ-1111 Э».

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Источник: IXBT