Новый суперкар Aston Martin добрался до тестов

Предсерийный Aston Martin Valhalla вывели на тесты с серьезными изменениями

Этот автомобиль, первоначально представленный в 2021 году, претерпел серьезные изменения по пути к конвейеру производства. Внешность Valhalla стала более простой, но при этом значительно улучшилась аэродинамика.

Aston Martin Valhalla

На фотографиях закамуфлированного прототипа видно, что оптика была изменена, а зеркала заднего вида стали более простыми. Кузов также был переработан для улучшения аэродинамики, включая передний сплиттер, задний диффузор, антикрыло, пороги и боковые воздухозаборники.

Aston Martin Valhalla

Одним из наиболее интересных аспектов Valhalla является его гибридная силовая установка. Этот суперкар будет оснащен 4-литровым бензиновым турбомотором V8, разработанным Mercedes-AMG, а также тремя электромоторами. Два из этих электродвигателей будут установлены на передней оси и будут отвечать за полный привод и векторизацию тяги. Они также будут выполнять функцию реверса, заменяя традиционную заднюю передачу. Эта гибридная силовая установка будет обладать мощностью 1012 л. с.

Серийная версия Aston Martin Valhalla ожидается в 2024 году.

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Источник: automotive.lulop.com