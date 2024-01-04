Что за серебристое яйцо? Увы, место для него совсем не подходящее
Серебряное яйцо на самом деле является экспонатом сиденья MBUX, которое использовалось для демонстрации информационно-развлекательных технологий Mercedes-Benz несколько лет назад.
Автопроизводители тратят тысячи долларов и человеко-часов на создание концептов, чтобы познакомить нас с темами дизайна и технологиями, которые появятся в серийных автомобилях через несколько лет. Но задумывались ли вы когда-нибудь, что происходит со всеми этими экспонатами, когда их время быть в центре внимания оканчивается? Благодаря фотографиям, сделанным на свалке в Атланте, мы теперь это знаем.
Предположительно, именно так это «крутое» яйцо Mercedes-Benz оказалось в центре утилизации в Джорджии. Его заметили в том же месте несколько пользователей Reddit и опубликовали снимки.
На форуме выяснили, что оно чвляется экспонатом сиденья MBUX и было представлено в 2020 году для предварительного просмотра компоновки интерьера и информационно-развлекательной системы в новых S-Class и EQS, которые должны были дебютировать вскоре после этого.
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На YouTube даже есть видеоролик, снятый в период создания капсулы, на котором видно, как команда специалистов устанавливает стеклянные двери и сиденья в S-Class, а также шлифует различные компоненты.
Мы не знаем точно, когда экспонат был отправлен на свалку, но известно, что он простоял на улице некоторое время, и судя по всему, до сих пор находится в хорошем состоянии.
Он мог бы стать отличным экспонатом в гараже коллекционера или даже превратиться в крутой симулятор, если приложить немного усилий. Но, по словам одного из авторов поста на Reddit, который обнаружил капсулу в неподходящем месте и очевидно приценивался к ней, она не продается.
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Источник: Carscoops
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