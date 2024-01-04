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Что за серебристое яйцо? Увы, место для него совсем не подходящее

Футуристичный концепт Мерседес найден брошенным на свалке

Серебряное яйцо на самом деле является экспонатом сиденья MBUX, которое использовалось для демонстрации информационно-развлекательных технологий Mercedes-Benz несколько лет назад.

Автопроизводители тратят тысячи долларов и человеко-часов на создание концептов, чтобы познакомить нас с темами дизайна и технологиями, которые появятся в серийных автомобилях через несколько лет. Но задумывались ли вы когда-нибудь, что происходит со всеми этими экспонатами, когда их время быть в центре внимания оканчивается? Благодаря фотографиям, сделанным на свалке в Атланте, мы теперь это знаем.

Предположительно, именно так это «крутое» яйцо Mercedes-Benz оказалось в центре утилизации в Джорджии. Его заметили в том же месте несколько пользователей Reddit и опубликовали снимки.

На форуме выяснили, что оно чвляется экспонатом сиденья MBUX и было представлено в 2020 году для предварительного просмотра компоновки интерьера и информационно-развлекательной системы в новых S-Class и EQS, которые должны были дебютировать вскоре после этого.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Часы, проведенные за игрой в тетрис, помогут автомобилистам

На YouTube даже есть видеоролик, снятый в период создания капсулы, на котором видно, как команда специалистов устанавливает стеклянные двери и сиденья в S-Class, а также шлифует различные компоненты.

Мы не знаем точно, когда экспонат был отправлен на свалку, но известно, что он простоял на улице некоторое время, и судя по всему, до сих пор находится в хорошем состоянии.

Он мог бы стать отличным экспонатом в гараже коллекционера или даже превратиться в крутой симулятор, если приложить немного усилий. Но, по словам одного из авторов поста на Reddit, который обнаружил капсулу в неподходящем месте и очевидно приценивался к ней, она не продается.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Carscoops

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Желаем всем удачи!

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемАлексеева Елена
Количество просмотров 2
04.01.2024
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