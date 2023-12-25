Независимая проверка выявила порядка 170 нарушений при выпуске Daihatsu и Toyota
Японский автопроизводитель Daihatsu приостановил работу своих заводов на фоне скандала с фальсификацией данных краш-тестов, а также в связи с другими нарушениями, связанными с безопасностью эксплуатации автомобилей. Об этом пишут японские таблоиды.
В частности, прекратили работу три предприятия в префектурах Киото и Сига, завод дочерней компании Daihatsu Kyushu. Завтра, 26 декабря, остановится производство и на главном заводе в префектуре Осака. Руководство компании рассматривает варианты выплат компенсаций более чем 400 производителям запчастей, с которыми напрямую сотрудничает бренд.
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Сообщается, что в Daihatsu долгое время фальсифицировали данные, чтобы получать государственную сертификацию на автомобили. Весной текущего года были найдены доказательства нарушений в отношении четырех моделей автомобилей. После этого была создана специальная независимая комиссия, которая выявила в ходе проверок более 170 нарушений. Они касаются десятка моделей, продающихся, в том числе, под брендом материнской компании Toyota.
По итогам проверки было принято решение приостановить поставки в Японии и за рубеж всех автомобилей Daihatsu, включая продаваемые под брендом Toyota модели Probox, Town Ace, Roomy, Pixis.
Напомним, за 2022 год концерн Toyota и дочерние компании Daihatsu и Hino выпустили 10,51 млн автомобилей. Daihatsu специализируется на производстве компактных малолитражных машин, с 2016 года бренд принадлежит Toyota.
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Источник: nhk.or.jp
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