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Дилеры назвали причину блокировки программного обеспечения иномарок в России

BMW, Mercedes и Renault блокируют в РФ во время обслуживания в неофициальных СТО

В России при обслуживании новых автомобилей в неофициальных сервисах блокируется их программное обеспечение. Речь идет о транспортных средствах, завезенных по схеме параллельного импорта, и случаях с их подключением к несертифицированному диагностическому оборудованию. Информацией об этом поделились источники из крупных дилерских центров и станций техобслуживания.

В частности, блокируются такие европейские бренды, как BMW, Mercedes и Renault. Производители этих марок устанавливают системы безопасности, напрямую взаимодействующие с сервером автоконцерна. Блокировка происходит во время их обслуживания в неофициальных СТО, во время русификации интерфейса, а также при замене прошивки или тюнинге.

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Другими словами, после блокировки автомобиль становится «недвижимостью», после чего владельцам приходится обращаться к официальным дилерам. В частности, в случае с BMW X3 2023 года после того, как на неофициальной СТО подключили диагностическое оборудования машина выключилась и не заводилась. После обращении к дилеру и подключении к сертифицированному диагностическому оборудованию выяснилось, что автомобиль заблокировался, потому что система решила, что машину угнали.

Аналогичные проблемы возникают при попытке русифицировать интерфейс. Эксперты предупреждают, что подобные количество случаев с блокировкой при использовании несертифицированных устройств будет только увеличиваться.

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Источник: pravda.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 1
25.12.2023
Фото:Depositphotos
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