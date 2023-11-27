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Машина решила, что ее угнали — у россиян блокируются неофициально ввезенные иномарки
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Машина решила, что ее угнали — у россиян блокируются неофициально ввезенные иномарки

Автомобили BMW, Mercedes и Renault в РФ блокируют дистанционно из-за санкций

Эта страшилка гуляет по интернету уже давно. Ряд СМИ утверждает, что владельцы иномарок 2023 года выпуска, ввезенных в Россию по неофициальным каналам, столкнулись с блокировкой программного обеспечения. При подключении машин к несертифицированному диагностическому оборудованию происходит сбой, после которого автомобилем невозможно пользоваться. В частности, на такие проблемы жалуются владельцы BMW, Mercedes и Renault.

«Автомобили расценивают несертифицированное оборудование как угон и блокируют систему», — говорят представители крупных дилерских центров и станций техобслуживания.
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Например, при русифицировании интерфейса пригнанного из Европы BMW X5 владелец столкнулся со сбоем электроники — она попросту перестала функционировать. С приборной панели исчез спидометр, индикаторы остатка топлива и остальные показатели. «Реанимировать» автомобиль удалось только после того, как специалисты вернули все к немецкому интерфейсу.

Источники из числа ряда дилеров подчеркивают, что после прекращения в 2022 году официальных поставок владельцы иностранных брендов стали отключать диагностическое оборудование и программное обеспечение на фоне санкций в отношении России. Сейчас транспортные средства брендов из недружественных стран завозят в нашу страну по неофициальным каналам, поэтому прошивка автомобиля выдает ошибки при сверке кодов безопасности. Без официального программного обеспечения и оборудования не получится поменять даже тормозные колодки, констатируют представители автоотрасли.

Однако есть и другое мнение. Сотрудники специализированных СТО утверждают, что сами автомобили не блокируются, а проблемы возникают при халатной работе так называемых гаражных сервисов с недостаточной квалификацией их сотрудников. Например, при самовольных попытках поменять прошивку или тюнинговать авто. Но даже в этом случае технические неполадки можно исправить с помощью отката к базовым настройкам. По их мнению, проблема выглядит надуманной.

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Источник: Lenta.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:За РулемUnsplash
Фото:За РулемUnsplash
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