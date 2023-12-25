В Петербурге посчитали все предприятия с оборотом более миллиарда рублей, но есть нюансы

Автопроизводитель Hyundai Motor вошел в тройку лидеров промышленности Петербурга

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor вошел в тройку лидеров промышленности Петербурга по итогам 2022 года. Это следует из рейтинга показателей промышленных предприятий города на Неве, чьи обороты за год составили более миллиарда рублей. В рейтинг, составленный «Фонтанкой», в топ-100 вошел Hyundai Motor.

Главным критерием при составлении рейтинга стало наличие на Северо-Западе собственных производственных мощностей, а также выпуск готовой продукции. Всего эксперты насчитали 339 предприятий, совокупная выручка которых за 2022 год составила 1,403 трлн рублей.

В тройку лидеров вошел «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» с показателем 50,9 млрд рублей, но из-за того, что весь 2023 год завод в Петербурге простаивал, его пришлось исключить из рейтинга-2023. К тому же на прошлой неделе стало известно, что Hyundai Motor передал свои активы во владение компании «Арт-Финанс». По той же причине из рейтинга была исключена компания «Хендэ Виа Рус», выручка которой составила 5 млрд рублей. Предприятие принадлежит компании «Хендэ» и «Мобис Модуль СНГ» из группы компаний Hyundai&Kia с выручкой 4,8 млрд. К новому владельцу предприятие пока не перешло, а цеха весь год тоже простаивали.

В топ-100 вошли Петербургский тракторный завод, «Адмиралтейские верфи», Балтийский завод, Кронштадтский морской завод, Пролетарский завод, Средненевский судостроительный завод, «Силовые машины» и «Северная верфь». Но из-за того, что указанные предприятия не обнародовали сведения о прибыли за 2022 год, за основу были взяты показатели за более ранние периоды, которые есть в наличии у проекта Системы профессионального анализа рынков и компаний (СПАРК).

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Источник: fontanka.ru