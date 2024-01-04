Toyota Sequoia от Arctic Trucks поразит своими внедорожными качествами

Российское отделение Arctic Trucks представило тюнингованную Toyota Sequoia

Toyota Sequoia Arctic Trucks оснащена гибридной силовой установкой i-Force Max, которая развивает впечатляющую мощность в 437 л. с. Для обеспечения плавного переключения передач в машине установлена 10-ступенчатая автоматическая трансмиссия.

Toyota Sequoia Arctic Trucks

Тюнеры Arctic Trucks установили на автомобиль внедорожные шины с внешним диаметром 37 дюймов, что позволило увеличить клиренс до 256 мм. Это значительно улучшает проходимость внедорожника и позволяет ему справляться с самыми сложными условиями.

Toyota Sequoia Arctic Trucks

Кроме того, на машину были установлены лебёдка, защита двигателя, оригинальные расширители колесных арок, шноркель и экспедиционный багажник. Всего в автомобиле более 70 оригинальных компонентов, которые делают его по-настоящему уникальным.

Эта новая версия Toyota Sequoia от Arctic Trucks предлагает владельцам возможность насладиться непревзойденными внедорожными возможностями и комфортом. Комплект доработок будет стоить 1,35 млн рублей, а готовый автомобиль от 14,95 млн рублей.

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Источник: IXBT