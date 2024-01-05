«Пока не дорос»: гонщику Формулы-1 не дали в аренду суперкар

Прокатная фирма отказала Максу Ферстаппену в аренде мощного Mercedes-AMG GT

Трехкратный чемпион мира Формулы-1 Макс Ферстаппен - человек, который постоянно разгоняется до 354 км/ч во время гонок. Но за пределами трассы правила другие. Во время своего отпуска в Португалии 26-летний гонщик хотел взять в аренду Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe, чтобы покататься по дорогам общего пользования и треку.

Но в прокатной конторе Sixt ему отказали, мотивировав тем, что он «слишком молод» для управления этой моделью, способной развивать максимальную скорость 315 км/ч.

Макс Ферстаппен

И вовсе не потому, что гонщика там не узнали. Просто для того, чтобы уехать на четырехдверном купе AMG с действующим страховым полисом, водителю должно было быть не менее 30 лет, а гонщику в сентябре исполнилось всего 26.

Вместо этого Ферстаппену пришлось довольствоваться менее мощным седаном BMW 5 Series, который может разгоняться до 250 км/ч.

В итоге за рулем Mercedes-AMG GT оказался его менеджер Раймонд Вермюлен. Не сомневаемся, что он дал прокатиться на суперкаре "слишком молодому гонщику".

"Несбывшаяся" мечта - Mercedes-AMG GT

Позже компания извинилась перед Ферстаппеном, и заявила, что видимо, иногда «стоит отступать от правил», и отныне он может арендовать у них любой автомобиль, который захочет, добавив, что они не сомневаются в его водительских навыках и умении управлять мощными машинами.

Макс Ферстаппен пришел в Формулу-1 в 2015 году и впервые принял участие в гонках, когда ему было чуть больше 17 лет. В следующем сезоне, выступая за Red Bull Racing, голландец выиграл свой первый Гран-при в Испании в возрасте 18 лет, став самым молодым победителем в этом соревновании. С тех пор он выиграл еще в 53 гонках, поднявшись на подиум 98 раз.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Autoevolution