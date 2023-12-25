«Автостат»: продажи отечественной Lada выросли за год на 5,6%
Стоимость автомобилей на вторичном рынке России в декабре 2023 года резко повысилась. Такие данные обнародовало аналитическое агентство «Автостат».
Согласно подсчетам аналитиков, средняя стоимость подержанных машин выросла на 22,7% и приблизилась к 1,625 млн рублей. Другими словами, в годовом выражении цены увеличились на 300 тыс. рублей. По сравнению с ноябрем 2023 года рост цен составил 2,6% (плюс 41,7 тыс. рублей).
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На российском рынке в ноябре текущего года было реализовано 458,1 тыс. подержанных машин – этот показатель на 0,5% ниже в годовом выражении. Причем ноябрь стал первым в году месяцем, когда цены на автомобили на вторичном рынке стали снижаться. В сравнении с предыдущем октябрем объемы авторынка снизились на 6,3%.
Отечественная Lada сохраняет статус самой популярной на рынке модели с показателем 111,1 тыс. проданных экземпляров (рост +5,6% в годовом выражении). На втором месте Toyota – 50,4 тыс. автомобилей, (–5,4%). Замыкает тройку лидеров Kia с 24,7 тыс. проданных машин (–0,7% в годовом выражении).
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Источник: autostat.ru
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